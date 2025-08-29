Χρυσός: Μηνιαία κέρδη 4,7% τον Αύγουστο

Κέρδη περίπου 1% σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, σημειώνοντας την καλύτερη μηνιαία τους απόδοση από τον Απρίλιο.

Κέρδη περίπου 1% σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, σημειώνοντας την καλύτερη μηνιαία τους απόδοση από τον Απρίλιο, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot ενισχύθηκε 0,8% στα 3.443,19 δολάρια ανά ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο κλείνει τον Αύγουστο με κέρδη 4,7%.

Τα futures των ΗΠΑ, παράδοσης Δεκεμβρίου, σημείωσαν κέρδη 1,2% στα 3.516,1 δολάρια.

Το δολάριο παρέμεινε σταθερό την Παρασκευή αλλά οι απώλειές του τον Αύγουστο ξεπέρασαν το 2%.

Οι καταναλωτικές δαπάνες των ΗΠΑ αυξήθηκαν σταθερά τον Ιούλιο, ενώ ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 2,6% σε ετήσια βάση - και τα δύο σύμφωνα με τις προσδοκίες.

«Έχουμε προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed, ή ενδεχομένως και δύο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κάτι το οποίο είναι γενικά υποστηρικτικό για τις τιμές των βασικών προϊόντων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού και του ασημιού», δήλωσε ο David Meger, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους σε μια μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ στη συνεδρίαση πολιτικής του Σεπτεμβρίου σε 89%, από 85% που ήταν πριν από την έκθεση για τον PCE.

Ο χρυσός συνήθως αποδίδει καλά σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Εν τω μεταξύ, ένας ομοσπονδιακός δικαστής ανέφερε την Παρασκευή ότι θα εξετάσει εάν θα εμποδίσει προσωρινά τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει την Διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ, ενώ αυτή θα ασκήσει αγωγή ισχυριζόμενος ότι ο Τραμπ δεν έχει κανέναν βάσιμο λόγο να το κάνει.

«Ο χρυσός επωφελείται από αυτήν την αβεβαιότητα (γύρω από την ανεξαρτησία της Fed), όπως φαίνεται από τις εισροές ETF χρυσού λίγο κάτω από 15 τόνους τις τελευταίες δύο ημέρες. Παρ' όλα αυτά, η ανοδική πορεία για τον χρυσό πάνω από τα 3.400 δολάρια φαίνεται ολοένα και πιο περιορισμένη», ανέφερε η Commerzbank σε σημείωμά της.

Στα άλλα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού σημείωσε άνοδο 1,7% στα 39,77 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας κέρδη για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Η πλατίνα ενισχύθηκε 0,3% στα 1.363,30 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε 0,1% στα 1.101,85 δολάρια, καταγράφοντας μηνιαίες απώλειες.