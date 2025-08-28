Διευρύνθηκε το πτωτικό σερί στο ΧΑ

Η τριήμερη διόρθωση έχει κοστίσει στον Γενικό Δείκτη το 3,44% της αξίας του, και είναι η μεγαλύτερη από τα μέσα Ιουνίου, όταν η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε με τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν.

Τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να παραμένει σε τροχιά διόρθωσης.

Η καθοδική διάσπαση της ζώνης συσσώρευσης των προηγούμενων εβδομάδων οδηγεί σε ρευστοποιήσεις, σε μια ιδιαίτερη συγκυρία που ορίζεται αφενός από εξωγενείς παράγοντες, με κυρίαρχη την πολιτική κρίση στη Γαλλία, αφετέρου από το γεγονός ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να πυκνώσουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από τις εγχώριες εισηγμένες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τριήμερη αυτή διόρθωση έχει κοστίσει στον Γενικό Δείκτη το 3,44% της αξίας του, και είναι η μεγαλύτερη από τα μέσα Ιουνίου, όταν η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε με τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν και η δεύτερη μεγαλύτερη από το σοκ των αρχών Απριλίου και την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», όταν ο Ντόναλντ Τραμπ «μοίραζε» αδιακρίτως δασμούς σε όλη την υφήλιο...

Ασφαλώς, δομικά στοιχεία της αγοράς την καθιστούν ευάλωτη σε τέτοιες πιέσεις, από την άλλη μιλάμε για μια αγορά που από την αρχή του έτους «μετράει» ένα +39% σε επίπεδο Γενικού Δείκτη και ένα +71% για τον τραπεζικό και μέχρι πρόσφατα υπεραπέδιδε σημαντικά, όχι μόνο έναντι άλλων μετοχικών αγορών, αλλά και των περισσότερων επενδυτικών επιλογών διεθνώς.

Σε ό,τι αφορά το γαλλικό «δράμα», ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος διάχυσης σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, μέσω της αγοράς ομολόγων, δεν έχει ακόμη εκλείψει. Μάλιστα, μερίδα αναλυτών εκτιμά ότι η Γαλλία δεν θα αποφύγει τελικά την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, με δεδομένο ότι όποιος κι αν επιλεγεί από τον Μακρόν ως διάδοχος του Μπαϊρού δύσκολα θα καταφέρει να «περάσει» τον προϋπολογισμό, τουλάχιστον με τη σημερινή του μορφή. Κάτι που, με τη σειρά του, φέρνει τη Γαλλία αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο περαιτέρω υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής της αξιολόγησης το αμέσως επόμενο διάστημα.

Έτσι, στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε 1,28% στις 2.043,27 μονάδες, κινούμενος πτωτικά στο σύνολο σχεδόν της συνεδρίασης και με χαμηλό ημέρας στις 2.024,17 μονάδες. Μετά το -3,44% αυτού του τριημέρου, η απόδοση του ΓΔ εντός του Αυγούστου περιορίζεται στο +2,44%, με μία συνεδρίαση να απομένει για το κλείσιμο του μήνα.

Στο 5,3% οι απώλειες του τριημέρου για τον δείκτη των τραπεζών, που την Πέμπτη έκλεισε με πτώση 1,44% στις 2.202,27 μονάδες και με μοναδικό τίτλο σε θετικό έδαφος την Τρ. Κύπρου.

Η τελική εικόνα στο ταμπλό συντριπτικά υπέρ των πωλητών, με 23 μόλις μετοχές σε θετικό έδαφος, έναντι 102 που υποχώρησαν και 28 που παρέμειναν αμετάβλητες, με τζίρο ημέρας στα 220,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,56 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Στο «κόκκινο» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Τρ. Κύπρου ξεχώρισε με άνοδο 0,78% στα 7,80 ευρώ, ακολούθησε ο ΟΠΑΠ ενισχυμένος 0,31% στα 19,27 ευρώ, ενώ η Helleniq Energy ενισχύθηκε 0,17% στα 8,59 ευρώ. Αμετάβλητος στα 12,16 ευρώ ολοκλήρωσε ο τίτλος της ΕΤΕ.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Alpha Bank με απώλειες 3,51% στα 3,44 ευρώ, η Aegean με απώλειες 2,43% στα 14,46 ευρώ και οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Eurobank που υποχώρησαν 2,01% και 1,85% αντίστοιχα. Περί του 1,8% υποχώρησαν επίσης οι Jumbo, ElvalHalcor και Τρ. Πειραιώς στα 30,54 ευρώ, 2,74 ευρώ και 6,78 ευρώ αντίστοιχα.

Πτωτικά σε ποσοστό άνω του 1% κινήθηκαν επίσης οι μετοχές των ΟΤΕ (-1,47%), Cenergy (-1,47%), Coca-Cola HBC (-1,45%), Motor Oil (-1,38%), Metlen (-1,28%), Optima (-1,13%), Viohalco (-1,06%) και Τιτάν (-1,05%). Με απώλειες μικρότερες του 1% ολοκλήρωσαν οι Lamda Development (-0,84%), ΔΕΗ (-0,69%), Σαράντης (-0,68%), ΕΥΔΑΠ (-0,55%), ΔΑΑ (-0,37%) και Aktor (-0,13%).