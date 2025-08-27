Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε Γαλλία, κόντρα Τραμπ-Fed και δασμούς

Οι εξελίξεις από το μέτωπο της πολιτικής σκηνής της Γαλλίας, της κόντρας Τραμπ-Fed και των δασμών συνέβαλαν στην αβεβαιότητα που επικρατεί στο επενδυτικό κοινό.

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις συνεδριάσεις της Τετάρτης, μετά από ένα διήμερο ρευστοποιήσεων καθώς οι εξελίξεις από το μέτωπο της πολιτικής σκηνής της Γαλλίας, της κόντρας Τραμπ-Fed και των δασμών συνέβαλαν στην αβεβαιότητα που επικρατεί στο επενδυτικό κοινό.

Παράλληλα, οι traders είχαν στραμμένη την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Nvidia μετά το κλείσιμο της Wall Street, η οποία αναμένεται να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την πορεία του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και του αντίκτυπου που έχουν σε αυτόν οι δασμοί των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός παραμένει ξεκρέμαστος, αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα στηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε για τις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η Λίζα Κουκ θα προχωρήσει σε νομική προσφυγή κατά της απομάκρυνσής της από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσης σήμερα έγινε γνωστό πως ο Αμερικανός Πρόεδρος αύξησε στο 50% τους δασμούς για την Ινδία, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο τη χώρα επειδή συνεχίζει να προμηθεύεται πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών της Ινδίας προς τις ΗΠΑ - ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της - έφτασαν περίπου τα 434 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2025, και σχεδόν το 20% (86,51 δισ. δολ.) κατευθύνθηκε προς την αμερικανική αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoxx 600 σημείωσε οριακή άνοδο 0,10% στις 554,76 μονάδες. Παρά το γεγονός πως έχει υποχωρήσει δύο σερί συνεδριάσεις, ο Αύγουστος ήταν ένας σχετικά ισχυρός μήνας, με τον δείκτη να σημειώνει άνοδο σχεδόν 1,5%, ο καλύτερος μήνας του από το παγκόσμιο ράλι των μετοχών που σημειώθηκε τον Μάιο. Ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,20% στις 5.394 μονάδες.

Στην Γαλλία, ο CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,4% στις 7.743 μονάδες, αντιστρέφοντας το χθεσινό αρνητικό κλίμα που έριξε τον δείκτη. Ο γερμανικός DAX διολίσθησε 0,41% στις 24.053 μονάδες, ενώ στο Χρηματιστήριο της Βρετανίας, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,11% στις 9.255 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,72% στις 42.349 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στο -0,62% στις 15.025 μονάδες.

Στο ταμπλό οι μετοχές των Deutsche Bank και Commerzbank υποχώρησαν 5% αντίστοιχα, μετά την υποβάθμισή τους από την Goldman Sachs. Ενώ η Goldman παραμένει «θετική» για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα συνολικά, ο επενδυτικός οίκος υποβάθμισε την σύστασή του και για τις δύο γερμανικές τράπεζες σε «ουδέτερη», λόγω της «τρέχουσας αποτίμησης και της σημαντικής υπεραπόδοσης». Η μετοχή της Deutsche Bank είχε αυξηθεί 89% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, ενώ η Commerzbank είχε ενισχυθεί 119%, κατατάσσοντάς τις μεταξύ των κορυφαίων επιδόσεων στον δείκτη STOXX Europe 600 Banks.

Στα επιχειρηματικά νέα, αύξηση 12% σημείωσαν τα έσοδα της Lego το α' εξάμηνο, με ώθηση από τις επιτυχημένες σειρές της δανέζικης εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών με τα λουλούδια και τα αυτοκίνητα Formula 1. Ειδικότερα, η εταιρεία κατέγραψε νέο ρεκόρ εσόδων στις 34,6 δισ. κορώνες Δανίας (5,4 δισ. δολάρια), ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, στις 9 δισ. κορώνες Δανίας (1,4 δισ. δολάρια).

Στο πεδίο της οικονομίας, μείωση για τρίτο συνεχόμενο μήνα αναμένεται να καταγράψει τον Σεπτέμβριο η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Γερμανία, με τις αυξανόμενες ανησυχίες των νοικοκυριών για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας και την αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό να επηρεάζουν αρνητικά την καταναλωτική διάθεση. Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος, που δημοσιεύθηκε από το ινστιτούτο έρευνας αγοράς GfK και το Ινστιτούτο της Νυρεμβέργης για Αποφάσεις Αγοράς (NIM), μειώθηκε στις -23,6 μονάδες από τις ελαφρώς προς τα κάτω αναθεωρημένες -21,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν μέτρηση -22,0.