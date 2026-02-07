Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει πρόσθετη χρηματοδότηση για την άμυνα

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να εκταμιεύει κεφάλαια από το υφιστάμενο πρόγραμμα δανείων ύψους 150. δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά δυνατότητες για νέα χρηματοδότηση της άμυνας, αφού ένα αρχικό πρόγραμμα δανείων ύψους 150 δισ. ευρώ (177 δισ. δολάρια) υπερκαλύφθηκε, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις σχετικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, εξακολουθεί να εκταμιεύει κεφάλαια από το υφιστάμενο πρόγραμμα δανείων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, μιλώντας ανώνυμα λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα του σχεδιασμού. Οι αξιωματούχοι αναμένουν επίσης ότι θα απομείνουν αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ από το ταμείο, λόγω αποκλίσεων μεταξύ των αιτημάτων των χωρών και των τελικών συμβάσεων.

Ωστόσο, μόλις τα κεφάλαια εξαντληθούν την άνοιξη, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη διαδικασία και θα εξετάσει τη σκοπιμότητα ενός νέου γύρου χρηματοδότησης, που ενδέχεται να περιλαμβάνει και ένα δεύτερο πρόγραμμα δανείων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι συνομιλίες αντικατοπτρίζουν την επιθυμία της ΕΕ να αυξήσει γρήγορα την εγχώρια αμυντική παραγωγή, προκειμένου να προστατευθεί από την επιθετική πολιτική της Ρωσίας, καθώς και από την πρόθεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις ασφαλείας στην Ευρώπη.

Πέρυσι, η ΕΕ δημιούργησε το πρόγραμμα δανείων για να ενθαρρύνει την κοινή προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού και να απλοποιήσει τις διαδικασίες μετακίνησης στρατιωτικού υλικού σε ολόκληρη την ήπειρο. Το πρόγραμμα ονομάστηκε «SAFE».

Το σχέδιο προέβλεπε ότι η Επιτροπή θα αντλούσε κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές και θα τα διέθετε ως δάνεια, ώστε τα κράτη να αγοράσουν συγκεκριμένα προϊόντα που λείπουν από την ευρωπαϊκή ήπειρο, όπως πύραυλοι, χερσαίος εξοπλισμός και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Η πρόταση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής: οι πρωτεύουσες των κρατών-μελών υπέβαλαν αρχικά αιτήματα ύψους 190 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ενέκρινε περίπου 150 δισ. ευρώ και ζήτησε από τις χώρες να καταρτίσουν σχέδια δαπανών. Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ επεξεργάζεται τώρα αυτά τα σχέδια και εκταμιεύει τα χρήματα υπό τη μορφή μακροπρόθεσμων, χαμηλότοκων δανείων.

Τις τελευταίες ημέρες, η Επιτροπή ενέκρινε τα σχέδια 19 χωρών, ενώ απομένουν ακόμη ορισμένες.

«Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τα εθνικά σχέδια SAFE των τριών εναπομεινάντων κρατών-μελών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τόμας Ρενιέ. «Δεν θα κάνουμε εικασίες σε αυτό το στάδιο για ένα πιθανό δεύτερο ταμείο SAFE».

Επειδή ορισμένα από τα σχέδια δαπανών απαιτούν τελικά λιγότερα χρήματα από όσα είχαν αρχικά εγκριθεί, είναι πιθανό να υπάρξουν αδιάθετα κεφάλαια που θα μπορέσει να κατανείμει η Επιτροπή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι αξιωματούχοι εργάζονται ήδη πάνω σε αυτή τη διαδικασία.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα εξετάσει τις επιλογές της για την παροχή πρόσθετων πόρων, με ένα νέο πρόγραμμα δανείων να αποτελεί μία από τις πιθανές λύσεις, πρόσθεσαν οι πηγές.

