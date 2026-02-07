Ποιο είναι το project 67,2 εκατ. της Fulgor (Cenergy – Viohalco) με το «βλέμμα» στις Στρατηγικές Επενδύσεις

Σε διαβούλευση τέθηκε ο επενδυτικός φάκελος για το έργο «Καθετοποίηση Διαδικασιών και διαχείριση τελικών προϊόντων». Τι προβλέπει το project της θυγατρικής των Ελληνικών Καλωδίων, μέλους του ομίλου Cenergy. Η αίτηση για υπαγωγή στις στρατηγικές επενδύσεις.

Σε περαιτέρω στάδιο ωρίμανσης φαίνεται να εισέρχεται το επενδυτικό έργο «Καθετοποίηση Διαδικασιών και διαχείριση τελικών προϊόντων» της εταιρείας «FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩN», εκτιμώμενης αξίας άνω των 67,2 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 15 Φεβρουαρίου, ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας μέλους της «Ελληνικά Καλώδια», δηλαδή της θυγατρικής της Cenergy (όμιλος Viohalco). Με την αριθ. πρωτ. 16200/21-03-2025 αίτησή της προς την «Enterprise Greece A.E.», η εταιρεία «FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩN», με έδρα το Δήμο Αθηναίων, ζήτησε την υπαγωγή του επενδυτικού της σχεδίου, με τίτλο «Καθετοποίηση Διαδικασιών και διαχείριση τελικών προϊόντων», στις διατάξεις του Νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων (ν. 4864/2021, όπως ισχύει).

Το επενδυτικό έργο θα αφορά στην καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και της διαχείρισης των τελικών προϊόντων βάσει των παρακάτω 3 πυλώνων:

• Ο πρώτος πυλώνας της επένδυσης αφορά τη μονάδα χυτηρίου και παραγωγής βέργας αλουμινίου όπου πρόκειται να γίνει επαύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας.

• Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη δημιουργία παραγωγικής μονάδας για την κατασκευή εξαρτημάτων καλωδιακών συστημάτων υψηλής και υπερυψηλής τάσης με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας στον κλάδο των ενεργειακών υποδομών.

• Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας αφορά την αποθήκευση των τελικών παραγόμενων προϊόντων, με τη δημιουργία ενός νέου εξειδικευμένου χώρου αποθήκευσης και διαχείρισης των τελικών προϊόντων.

Η επένδυση σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στη θέση «Σουσάκι» της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και όμορα ιδιόκτητα οικόπεδα συνολικής έκτασης 275.035,3 τ.μ.

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 67.214.856,8 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, και θα δημιουργήσει 52 νέες θέσεις εργασίας.

Ο φορέας της επένδυσης αιτείται την υπαγωγή του έργου στις «Στρατηγικές Επενδύσεις 2» της παρ. 2α , υποπερίπτωση ββ, του άρθρου του ν. 4864/2021 και την λήψη των κινήτρων του άρθρου 8 (Φορολογικά Κίνητρα) παρ. 2α του ν. 4864/2021 και του άρθρου 9 (Ταχεία Αδειοδότηση) του ν. 4864/2021, όπως ισχύει.