Κοντογεώργης: Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο της στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη

Έτος - ορόσημο για την ελληνική περιφέρεια χαρακτηρίζει το 2026 ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, με άρθρο του στην ιστοσελίδα www.makedonikanea.gr. Κάνει, ταυτόχρονα, εκτενή αναφορά σε όλα όσα γίνονται στη Μακεδονία και επισημαίνει ότι «η συχνή παρουσία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί την στενή παρακολούθηση των μεγάλων και μικρών έργων που αλλάζουν την πόλη».

Επικαλούμενος, αναλυτικά, τον πρόσφατο απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025, αλλά και το κυβερνητικό σχέδιο για το 2026 για όλη την Ελλάδα - «ένα έτος που για εμάς είναι ορόσημο για την ελληνική περιφέρεια», όπως σημειώνει -, αναφέρει ότι «η στρατηγική που υλοποιείται σε συνεργασία και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες στηρίζεται σε μια βασική αρχή: η ανάπτυξη πρέπει να κατανέμεται δίκαια, αναλογικά και ομοιογενώς σε όλη τη χώρα. Εκπονούμε συνολικά 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης - ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας - με έναν σχεδιασμό για την περίοδο μέχρι το 2035 που θα ολοκληρωθεί εντός του έτους, ενώ όλα τα τοπικά σχέδια αναρτώνται στο erga.gov.gr για πλήρη διαφάνεια και παρακολούθηση της προόδου από τους πολίτες».

Και συνεχίζει: «Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη Μακεδονία, που αντιμετωπίζει ειδικές προκλήσεις: δημογραφικό, απολιγνιτοποίηση, παραμεθόριος, κλιματική κρίση, πρωτογενής τομέας. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και πεδίο σημαντικών αναπτυξιακών και ενεργειακών πρωτοβουλιών εθνικής εμβέλειας.

Στη Δυτική Μακεδονία, παράλληλα με την υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (2 δισεκ. ευρώ για τις λιγνιτικές περιοχές) έχουν παρουσιαστεί προσχέδια των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης για όλες τις περιφερειακές ενότητες. Συνολικά 3,7 δισεκ. δαπανώνται στην περιφέρεια σε υποδομές και πολιτικές με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ενισχύσεις προς επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και την άρση της οδικής απομόνωσης με την ολοκλήρωση του Ε65.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ο τοπικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στο τµήµα Αλεξανδρούπολη - Ορµένιο και Τοξότες - Νέα Καρβάλη, τον κάθετο άξονα ∆ράµας - Αµφίπολης, το εμβληματικό αρδευτικό έργο του Νέστου, τις φοιτητικές εστίες του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, αλλά και την αναβάθμιση των υποδοµών στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και το Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα βρεθεί στη Ροδόπη για να παρουσιάσει κι εκεί το προσχέδιο του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία».

Επίσης, «η συχνή παρουσία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί την στενή παρακολούθηση των μεγάλων και μικρών έργων που αλλάζουν την πόλη: από την βασική γραμμή του μετρό και την επέκταση Καλαμαριάς έως την ανάπλαση της ΔΕΘ και το flyover, αλλά και τα μεγάλα έργα για την αναβάθμιση των υγειονομικών και σχολικών μονάδων. Αλλά και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία έχουν δρομολογηθεί κρίσιμα έργα: οι οδικοί άξονες Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-∆οϊράνη και Μαυροβούνι - Έδεσσα (Παράκαµψη Γιαννιτσών, Παράκαµψη Χαλκηδόνας), οι σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, κ.ά.».

Σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, «η συνεργασία, όμως, με τις τοπικές κοινωνίες αναδεικνύει ότι δεν λύνονται όλα τα ζητήματα με έργα υποδομών. Εμβαθύνοντας στις ειδικές ανάγκες κάθε περιοχής, σχεδιάζουμε στοχευμένες δράσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Τέτοια είναι η περίπτωση του κινήτρου μετεγκατάστασης 10.000 ευρώ που ξεκίνησε πιλοτικά από τον Έβρο και επεκτείνεται σε Φλώρινα, Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Δράμα, Πέλλα, Κοζάνη, Γρεβενά».

Και, εν κατακλείδι, «η στρατηγική μας έχει στον πυρήνα της τον διάλογο με την αυτοδιοίκηση, γιατί κανένα σχέδιο δεν μπορεί να έχει επιτυχία αν δεν υπάρχει κοινωνική συναποδοχή και σε τοπικό επίπεδο, ώστε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε στοχευμένες παρεμβάσεις σε κάθε περιοχή που ανταποκρίνονται στις πραγματικές προκλήσεις. Εθνικός στόχος: Να μειώσουμε, με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο, την απόσταση της περιφέρειας από το κέντρο», υπογραμμίζει κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ