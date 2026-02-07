Ειδήσεις | Διεθνή

Πολωνία: Ο εναέριος χώρος στα νοτιοανατολικά έκλεισε λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας»

Το αεροδρόμιο του Λουμπλίν δεν είναι προσβάσιμο λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην περιοχή.

Ο εναέριος χώρος στη νοτιοανατολική Πολωνία έκλεισε και πάλι τις τελευταίες ώρες λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας», όπως ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος FlightRadar24.

Το αεροδρόμιο του Λουμπλίν δεν είναι προσβάσιμο λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην περιοχή, σύμφωνα με ανάρτηση του ιστότοπου παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 στο Χ.

Τα αεροδρόμια Ρζέσοφ και Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις δραστηριότητές τους τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας, χωρίς να αναφέρουν κάποια απειλή στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

