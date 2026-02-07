Ρεύμα: Οριακή μείωση των τιμολογίων τον Ιανουάριο – Κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ

Στα 23,83 λεπτά του ευρώ ανά kWh η χρέωση των νοικοκυριών, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI). Στα 25,83 λεπτά η μέση τιμή στην ΕE.

Μικρή αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι τιμές τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά τον προηγούμενο μήνα, όπως δείχνει ο δείκτης τιμών ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI) για τον Ιανουάριο. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή στην Αθήνα (καθώς η έρευνα διεξάγεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωτευουσών) διαμορφώθηκε στα 23,83 λεπτά του ευρώ ανά kWh, από 24,4 τον Δεκέμβριο, καταγράφοντας μείωση κατά 2%.

Η παραπάνω «επίδοση» σημαίνει πως η τιμή στη χώρα μας παρέμεινε για έναν ακόμη μήνα χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Κι αυτό γιατί τον Ιανουάριο το μέσο οικιακό τιμολόγιο για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες των 27 κρατών-μελών ήταν 25,83 λεπτά ανά Kwh.

Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, σε συνεργασία με την εταιρεία VaasaETT, ενώ στις τιμές συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόροι. Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια τάση προκύπτει και αν συγκριθούν μόνο τα κυμαινόμενα τιμολόγια, ο μέσος όρος των οποίων διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στα 24,03 λεπτά ανά Kwh, από 24,53 λεπτά τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Η εικόνα στην ΕΕ

Τον Ιανουάριο, η μέση λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε αύξηση 1% σε όλη την Ευρώπη, διαμορφούμενη πλέον κατά 2% υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από έναν ακριβώς χρόνο. Από τις 33 πρωτεύουσες που περιλαμβάνονται στο δείγμα, οι 22 παρουσίασαν αυξήσεις τιμών σε διαφορετική ποσοστιαία βάση, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στη Βαρσοβία. Μειώσεις παρατηρήθηκαν σε 5 πρωτεύουσες, ενώ στις υπόλοιπες 6 αγορές δεν υπήρξε μεταβολή τιμών.

Η μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές παρατηρήθηκε στη Βαρσοβία (17%), καθώς έληξε το κρατικό μέτρο «παγώματος» των τιμών. Η αύξηση αυτή ενισχύθηκε σημαντικά από την άνοδο άλλων ρυθμιζόμενων χρεώσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Σημαντικές αυξήσεις στις λιανικές τιμές ηλεκτρισμού καταγράφηκαν επίσης στις σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη άπνοια οδήγησαν σε εκτίναξη των χονδρικών τιμών. Η αυξημένη ζήτηση λόγω του ψυχρού κύματος οδήγησε σε αύξηση 9% στη Στοκχόλμη και στο Ταλίν, 8% στο Ελσίνκι και 5% στο Βίλνιους και τη Ρίγα.

Η έναρξη του νέου έτους σηματοδότησε επίσης μια γενική ανοδική τάση στα τιμολόγια δικτύου σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές. Οι υψηλότερες χρεώσεις διανομής αποτελούν τον βασικό λόγο πίσω από την αύξηση κατά 5% στις λιανικές στη Βέρνη, το Βουκουρέστι και το Ζάγκρεμπ.

«Βουτιά» στο αέριο

Όσον αφορά το αέριο, η μέση τελική τιμή για τα ελληνικά νοικοκυριά διαμορφώθηκε σε 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, σημειώνοντας μείωση κατά 5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τον Δεκέμβριο, η λιανική οικιακή τιμή στην Αθήνα ήταν 7,37 λεπτά.

Η μέση τιμή για τις πρωτεύουσες των «27» ήταν 10,56 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 10,54 λεπτά τον Νοέμβριο. Για τις 33 πρωτεύουσες που περιλαμβάνονται στο δείκτη ΗΕΡΙ, η μέση τιμή ήταν 10,10 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 10,09 λεπτά.

Σε 6 από τις 27 πρωτεύουσες που εξετάστηκαν καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών, εκ των οποίων μόνο στην Μπρατισλάβα παρουσιάστηκε αξιοσημείωτη άνοδος. Μειώσεις καταγράφηκαν σε 10 αγορές, ενώ οι υπόλοιπες 11 δεν είχαν καμία μεταβολή.

Η τιμή στο ολλανδικό hub TTF σημείωσε απότομη άνοδο τον συγκεκριμένο μήνα, μετά από μια συνεχή καθοδική πορεία. Μάλιστα, ξεπέρασε τα 40 ευρώ ανά MWh, επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από τον Ιούνιο του 2025. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στον ψυχρό καιρό, στα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων στις ευρωπαϊκές αποθήκες καθώς και στην κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. Πρόκειται για μία εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ασταθής.