Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα που περιλαμβάνει απειλή δασμών σε βάρος χωρών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα που περιλαμβάνει απειλή δασμών σε βάρος χωρών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν
Το διάταγμα υπεγράφη καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης, στον απόηχο των συνομιλιών που είχαν στο Ομάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που περιλαμβάνει απειλή επιβολής δασμών 25% σε βάρος χωρών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν.

Το διάταγμα υπεγράφη καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης, στον απόηχο των συνομιλιών που είχαν στο Ομάν αντιπροσωπείες των δύο χωρών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές ήταν οι πρώτες που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.

