Τραμπ: Χαιρετίζει τις «πολύ καλές» συνομιλίες με το Ιράν

Ανέφερε ότι θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Δήλωσε αισιόδοξος και για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τις «πολύ καλές» συνομιλίες που διεξάγονται με το Ιράν, στον απόηχο των χθεσινών διαπραγματεύσεων στο Ομάν, γνωστοποιώντας πως οι επαφές θα συνεχιστούν «στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες για το Ιράν. Το Ιράν φαίνεται ότι επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η συμφωνία. Αλλά θεωρώ πως το Ιράν φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στη μεγάλη στρατιωτική δύναμη που συγκεντρώνουν οι ΗΠΑ στην περιοχή, εντείνοντας τις πιέσεις προς την Τεχεράνη. «Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται στην περιοχή, θα είναι εκεί πολύ σύντομα. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», σημείωσε.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως οι συνομιλίες με το Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. «Θα συναντηθούμε ξανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, όπως θα έπρεπε να κάνουν. Γνωρίζουν τις συνέπειες, εάν δεν το κάνουν. Εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πολύ καλές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ καλές συνομιλίες» σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συμπληρώνοντας πως «κάτι θα μπορούσε να γίνει» ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

Υπήρξαν «πολύ καλές συνομιλίες σήμερα, σε σχέση με Ρωσία-Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δεσμευτεί πως θα σταματούσε τον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο η υπόσχεση αυτή έχει μείνει ανεκπλήρωτη.

Αμερικανοί και ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μέχρι τον Μάρτιο, αν και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Μεταξύ άλλων, οι πηγές ανέφεραν πως συζητήθηκε η προοπτική να διεξαχθούν ταυτόχρονα τον Μάιο εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία για την έγκριση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι οδήγησε μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και σε μια δέσμευση ότι θα συνεχιστούν σύντομα οι συζητήσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση ενδέχεται να διεξαχθεί στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

