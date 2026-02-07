Θεοχάρης: Η Ελλάδα προωθεί ενεργά μια σύγχρονη και εξωστρεφή οικονομική διπλωματία

Ο ΥΦΥΠΕΞ, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Πράγα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Τσεχίας, με έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της βιομηχανίας και των επενδύσεων.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Πράγα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Τσεχίας, με έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της βιομηχανίας και των επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών είχε διαδοχικές συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και θεσμικούς παράγοντες της Τσεχίας. Ειδικότερα, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου, Jan Sechter, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Jiři Brodský, την Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αμυντικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας Τσεχίας (AOBP), Kristýna Helm, καθώς και με τον Αντιπρόεδρο της Συνομοσπονδίας Βιομηχανίας της Τσεχίας (SPCR), Radek Špicar.

Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας, στην ανάπτυξη βιομηχανικών συμπράξεων και στην προώθηση επενδυτικών ευκαιριών μεταξύ των δύο χωρών.

Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο που παρέθεσε το Τσεχο-Ελληνικό Επιμελητήριο προς τιμήν του Υφυπουργού Εξωτερικών.

Δήλωση Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη

«Η Ελλάδα προωθεί ενεργά μια σύγχρονη και εξωστρεφή οικονομική διπλωματία, με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Η Τσεχική Δημοκρατία αποτελεί αξιόπιστο εταίρο προς αυτή την κατεύθυνση και η επίσκεψη συνέβαλε ουσιαστικά στην περαιτέρω σύσφιγξη των διμερών μας σχέσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη συνεργασία στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, των υποδομών, της καινοτομίας και της αμυντικής βιομηχανίας, όπου ήδη διαμορφώνονται απτά παραδείγματα επενδυτικών και παραγωγικών συμπράξεων».