Σλοβακία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα

Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, χθες Παρασκευή, στα όρη Τάτρα της Σλοβακίας, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Νεκροί είναι δύο άνδρες από την Ουγγαρία, ηλικίας 37 και 38 ετών, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία του Πρεσόφ.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσαν στο σλοβακικό πρακτορείο ειδήσεων TASR ότι οι δύο άνδρες παρασύρθηκαν σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τη χιονοστιβάδα, την οποία ενδέχεται να προκάλεσαν οι ίδιοι, και θάφτηκαν στο χιόνι.

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, δεν κατέστη δυνατή η προσέγγιση ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η άφιξη σωστικών συνεργείων.

Ορειβάτες που αντιλήφθηκαν τη χιονοστιβάδα έδωσαν στους διασώστες το στίγμα της τοποθεσίας, βοηθώντας στον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τα θύματα χωρίς τις αισθήσεις τους και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο ανδρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ