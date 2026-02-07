Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζι» από την ΑΑΔΕ για τα έργα της φορολογικής διοίκησης – Προσλαμβάνει ανεξάρτητο ελεγκτή για την παρακολούθηση των στόχων

Στήνεται το νέο Taxis με ψηφιακό φάκελο για κάθε φορολογούμενο. Στο μικροσκόπιο 19 έργα και δράσεις. Μάχη με το χρόνο για να μη χαθούν πόροι από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Με το χρόνο να αρχίζει να πιέζει ασφυκτικά για την ολοκλήρωση των οροσήμων και την πλήρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητες για να τρέξουν γρηγορότερα οι διαδικασίες για τα έργα της φορολογικής διοίκησης που χρηματοδοτούνται από κονδύλια του ΤΑΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά, με διεθνή διαγωνισμό, στην πρόσληψη «Ανεξάρτητου Ελεγκτή» (ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία) για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση επίτευξης 19 ορόσημων και στόχων έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Από τα πιο σημαντικά έργα που «τρέχει» η ΑΑΔΕ είναι το νέο Taxis, το οποίο θα βρίσκεται σε απευθείας σύνδεση με τράπεζες, Κτηματολόγιο, Αστυνομία, Αρχή κατά του ξεπλύματος χρήματος, ΓΕΜΗ, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ, Επιμελητήρια, δικαστήρια, καθώς και με φορολογικές Αρχές άλλων χωρών, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων. Κάθε φορολογούμενος θα αποκτήσει ψηφιακό φάκελο με πλήρη στοιχεία για τα εισοδήματα, τη περιουσία, τις συναλλαγές, τις υποχρεώσεις, το ιστορικό μέχρι και το βαθμό συνέπειας του.

Στα έργα- δράσεις που έχουν ενταχθεί στο ΤΑΑ περιλαμβάνονται το σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην πάταξη του λαθρεμπορίου, η βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, η προμήθεια Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (ΒΙ) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics) το οποίο θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τους ελέγχους νέας γενιάς κατά της φοροδιαφυγής.

Ο ρόλος του «Ανεξάρτητου Ελεγκτή»

Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που θα επιλεγεί από τη διαγωνιστική διαδικασία θα παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες που αφορούν στη βεβαίωση:

- της ορθής εκτέλεσης των έργων της ΑΑΔΕ που έχουν ενταχθεί στο ΤΑΑ

- της ικανοποιητικής επίτευξης των εγκεκριμένων οροσήμων και στόχων των έργων,

- της μη ανάσχεσης ήδη επιτευχθέντων οροσήμων και στόχων των Έργων,

- της πρόληψης της απάτης και της διαφθοράς,

- της μη σύγκρουσης συμφερόντων,

- της μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης των έργων της ΑΑΔΕ που έχουν ενταχθεί στο «Ελλάδα 2.0» και από άλλο Ταμείο ή πρόγραμμα της Ένωσης και

- της συμμόρφωσης των έργων με τους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους.

Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, όπου δεν πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για την επιβεβαίωση επίτευξης του εκάστοτε οροσήμου και στόχου, δύναται να πραγματοποιηθούν συστημικοί και δειγματοληπτικοί έλεγχοι (διοικητικοί ή επιτόπιοι) για την πιστοποίηση της τήρησης των εκάστοτε σχετικών όρων και προϋποθέσεων για κάθε δράση.

Τα 19 έργα-δράσεις

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής θα αναλάβει τον έλεγχο των Οροσήμων/ Στόχων/ Έργων που υλοποιεί η ΑΑΔΕ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα:

1. Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (ΦΑΣΗ Α) προϋπολογισμού 33.327.892,66 ευρώ.

2. Ανάπτυξη Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους προϋπολογισμού 1.486.164,80 ευρώ.

3. Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας προϋπολογισμού 1.269.208 ευρώ.

4. Προμήθεια υπηρεσιών υλοποίησης αλλαγών σε πληροφοριακά συστήματα προϋπολογισμού 8.024.600 ευρώ.

5. Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ – Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) προϋπολογισμού 800.207,86 ευρώ

6. Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ – Προμήθεια Λογισμικού (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και Εργασιών), Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κωδικοποίησης Φορολογικής και Τελωνειακής Νομοθεσίας 4.994.491,58 ευρώ.

7. Δημοσίευση Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Νομοθεσίας στον ιστότοπο φορολογούμενων. Αποτελεί τμήμα των παραδοτέων του 6ου έργου, το οποίο όμως ως ορόσημο ελέγχεται διακριτά.

8. Ψηφιοποίηση του αρχείου υπηρεσιών της ΑΑΔΕ προϋπολογισμού 40.197.155,64 ευρώ.

9. Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής 1.366.967,87 ευρώ.

10. Αναβάθμιση υπηρεσιών διαχείρισης δημόσιου υλικού κατασχεμένων οχημάτων – Πληροφοριακό σύστημα προϋπολογισμού 549.072 ευρώ.

11. Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων προϋπολογισμού 80.068.288 ευρώ.

12. Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας προϋπολογισμού 2.495.128 ευρώ.

13. Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) προϋπολογισμού 22.000.000.

14. Προμήθεια Εργαλείων Ασφάλειας Δεδομένων - Υποέργο 1: Ανάπτυξη Πλαισίου Ασφάλειας προϋπολογισμού 1.285.880 ευρώ

15. Προμήθεια Εργαλείων Ασφάλειας Δεδομένων - Υποέργο 2: Προμήθεια Συνόλου Λύσεων Υλικού και Λογισμικού Ασφάλειας προϋπολογισμού 1.704.320 ευρώ.

16. Προμήθεια Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (ΒΙ) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics) προϋπολογισμού 4.303.420 ευρώ

17. Επικοινωνία και προβολή έργων και μεταρρυθμίσεων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 4.320.000 ευρώ.

18. Σχεδιασμός Νέων Πρότυπων Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ (Rebranding) προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.

19. Προμήθεια υποδομής και λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για την παρακολούθηση συναλλαγών ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.

Έλεγχοι

Ο ανεξάρτητος ελεγκτής θα πρέπει να ελέγξει όλα τα στοιχεία και έντυπα για το κάθε έργο και να βεβαιώσει εγγράφως την επίτευξη κάθε οροσήμου/στόχου, την ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου.

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό λήγει στις 6 Μαρτίου 2026, με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 223.200 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 31/08/2026.