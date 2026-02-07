Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έθεσαν προθεσμία ως τον Ιούνιο για λήξη του πολέμου με τη Ρωσία

Σε αντίθετη περίπτωση - σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο- η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές για να επιτευχθεί συμφωνία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει προθεσμία έως τον Ιούνιο σε Ουκρανία και Ρωσία για να καταλήξουν σε συμφωνία που θα τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Associated Press, Εάν η προθεσμία του Ιουνίου δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές ώστε να επιτευχθεί συμφωνία, πρόσθεσε.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν τα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές αυτού του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πιέσεις στα μέρη ακριβώς βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος», δήλωσε ο Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή. Οι δηλώσεις του Ζελένσκι είχαν τεθεί υπό εμπάργκο μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

«Και λένε ότι θέλουν να τα έχουν όλα ολοκληρώσει μέχρι τον Ιούνιο. Και θα κάνουν τα πάντα για να τερματίσουν τον πόλεμο. Και θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για όλα τα γεγονότα», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο έδαφός τους για πρώτη φορά, πιθανότατα στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», πρόσθεσε.

Η τελευταία αυτή προθεσμία ακολουθεί τις τριμερείς συνομιλίες που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες δεν κατέληξαν σε κάποια πρόοδο, καθώς τα εμπόλεμα μέρη παραμένουν προσκολλημένα σε αμοιβαία ασύμβατες απαιτήσεις. Η Ρωσία πιέζει την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου οι συγκρούσεις παραμένουν σφοδρές — όρο που το Κίεβο δηλώνει ότι δεν θα αποδεχθεί ποτέ.

Φωτογραφία @AP

