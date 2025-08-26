Ευρωαγορές: Το πολιτικό κενό στην Γαλλία και η σύγκρουση Τραμπ-Κουκ ρίχνει τους δείκτες

Πιέσεις δέχονται οι δείκτες με την προσοχή να είναι στραμμένη στον κίνδυνο ανατροπής της γαλλικής κυβέρνησης, αλλά και την σοβαρή κλιμάκωση της κόντρας Τραμπ-Fed.

Πιέσεις δέχονται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, και ειδικά στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, με την προσοχή να είναι στραμμένη στον κίνδυνο ανατροπής της γαλλικής κυβέρνησης, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα στηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου, θέτοντας σε δοκιμασία την επιβίωση της κυβέρνησής του ενόψει της συζήτησης για σαρωτικές περικοπές στον προϋπολογισμό. Η ακροδεξιά και οι Πράσινοι έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσουν, ενώ οι Σοσιαλιστές ανέφεραν ότι δύσκολα θα τον στηρίξουν, εκτός εάν προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στον προϋπολογισμό.

Επίσης, δραματική κλιμάκωση σημειώνεται στην κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με την Fed μετά την δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι απέλυσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λίζα Κουκ. Πρόκειται για το πλέον σοβαρό κεφάλαιο της σύγκρουσης του Τραμπ με τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ και της προσπάθειας του να τοποθετήσει νέο πρόσωπο στο Δ.Σ. της Fed, αλλάζοντας τις ισορροπίες υπέρ της μείωσης των επιτοκίων.

Στην επιστολή απόλυσης που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, επικαλείται ισχυρισμούς του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), Μπιλ Πουλτ, ότι η Κουκ είχε κάνει ψευδείς δηλώσεις σε αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια. Η Κουκ, η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρετεί ως διοικητής της Fed, από την πλευρά της δήλωσε ότι «δεν έχει καμία εξουσία να το πράξει» και «δεν θα παραιτηθεί».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,96% στις 553,47 μονάδες. Ο EuroStoxx 50 χάνει 1,15% στις 5.381 μονάδες.

Στην Γαλλία, ο CAC 40 καταγράφει πτώση 1,81% στις 7.701 μονάδες, επηρεασμένος από το πολιτικό κλίμα της χώρας.

Ο γερμανικός DAX διολισθαίνει 0,79% στις 24.070 μονάδες, ενώ στο Χρηματιστήριο της Βρετανίας, ο FTSE 100 πέφτει 0,68% στις 9.255 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,9% στις 42.8285 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,57% στις 15.162 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της Puma σημειώνει πτώση 3,5% μετά από εντυπωσιακά κέρδη 16% που σημείωσε την Δευτέρα, μετά την αναφορά του Bloomberg πως η οικογένεια Πινό, μία από τις πλουσιότερες της Γαλλίας και ιδιοκτήτρια μέσω του ομίλου Artémis του 29% της Puma SE, εξετάζει την πώληση της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών, η οποία έχει χάσει σχεδόν τη μισή της αξία τον τελευταίο χρόνο.

Την Παρασκευή αναμένονται στοιχεία για τον πληθωρισμό από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Την Τετάρτη η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της Nvidia, την ναυαρχίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Απώλειες στην Ασία

Με απώλειες έκλεισαν τα περισσότερα χρηματιστήρια στην Ασία, με την σύγκρουση Τραμπ-Κουκ να ρίχνει βαρύ πέπλο επάνω στις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, μία κίνηση που ανησυχεί την αγορά όσον αφορά την ανεξαρτησία της Fed.

Επίσης, χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε σήμερα την Κίνα ότι θα επιβάλει δασμούς γύρω στο 200% στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, εάν το Πεκίνο δεν επιταχύνει τις εξαγωγές του μαγνητών σπάνιων γαιών.

O Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1,17%, ενώ στην ενδοχώρα της Κίνας, ο CSI 300 έχασε 0,37% ενώ ο Shanghai έκλεισε στο -0,39%.

O Nikkei 225 στην Ιαπωνία υποχώρησε 1,10% με τον τεχνολογικό τομέα να σημειώνει απώλειες, ενώ ο ευρύτερος Topix έχασε 1.08%.

Ο KOSPI στη Σεούλ κατέγραψε πτώση σχεδόν 1%.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας διολίσθησε 0,85%.