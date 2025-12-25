Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Aμπντελάτι

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, διμερή ζητήματα και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την προθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Συζήτησαν επίσης το σχέδιο τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, τονίζοντας τη σημασία της σύντομης διεξαγωγής τριμερούς υπουργικής συνάντησης για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ανατολική Μεσόγειο.