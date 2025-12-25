Ειδήσεις | Ελλάδα

ΜMM: Πώς θα κινηθούν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, το διήμερο των Χριστουγέννων, 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Παράλληλα, για τις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 έχει προβλεφθεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, προκειμένου να προσαρμοστεί η εξυπηρέτηση στις αυξημένες ή διαφοροποιημένες μετακινήσεις των ημερών.

Όσον αφορά στα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) και Τραμ – οι συχνότητες δρομολογίων κατά την εορταστική περίοδο διαφοροποιούνται και οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
