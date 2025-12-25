Θεσσαλονίκη: «Μαϊμού» εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ άρπαξαν από 70χρονη λίρες και κοσμήματα αξίας μισού εκατ. ευρώ

Χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν επιτήδειοι που εξαπάτησαν 70χρονη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Τα ενημερωτικά σποτ της αστυνομίας, φαίνεται ότι δεν βοήθησαν την 70χρονη γυναίκα για να αποφύγει τους απατεώνες, καθώς έπεσε θύμα «μαϊμού» τεχνικών της ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι της απέσπασαν τις οικονομίες μιας ζωής.

Σύμφωνα με την 70χρονη, μέλος της συμμορίας χθες το πρωί, παραμονή των Χριστουγέννων, της τηλεφώνησε στο σταθερό της τηλέφωνο και προσποιήθηκε τον υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας.

Της είπε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας ό, τι κοσμήματα, λίρες και χρήματα έχει ώστε να μην καταστραφούν από την διαρροή του ρεύματος.

Η γυναίκα όντως έπεσε στην παγίδα του κακοποιού και έβγαλε τα χρήματά της, τα κοσμήματά της και τις εκατοντάδες χρυσές λίρες σε νάιλον σακούλες και τις άφησα στην εξώπορτα της οικίας της, όπως της υπέδειξε ο απατεώνας. Τότε άλλο μέλος της συμμορίας πήγε και πήρε τις σακούλες με την πλούσια λεία και έφυγε πεζός.

Η γυναίκα όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, ενημέρωσε την αστυνομία και όπως κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Πυλαίας – Χορτιάτη, στις σακούλες είχε τοποθετήσει 453 χρυσές λίρες κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Κλιμάκια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε χρόνο ρεκόρ, κατάφεραν και ταυτοποίησαν τους δράστες και σήμερα πέρασαν χειροπέδες σε τρία από τα τέσσερα μέλη της σπείρας. Βέβαια, δεν βρέθηκαν στην κατοχή τους, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι λίρες, τα κοσμήματα και τα χρήματα της 70χρονη γυναίκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ