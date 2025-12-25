Τουρκία: Ο ντε φάκτο ηγέτης του Σουδάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ερντογάν

Ο αρχηγός του σουδανικού στρατού και ντε φάκτο ηγέτης της χώρας, στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, έγινε δεκτός σήμερα στην Άγκυρα από τον σύμμαχό του, τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποσχέθηκε να «ενισχύσει» τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν «είπε ότι η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και του Σουδάν θα ενισχυθεί σε πολλούς τομείς, από το εμπόριο και τη γεωργία μέχρι την αμυντική βιομηχανία και τα ορυχεία».

Δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις για τις συνομιλίες, εκτός από τις φωτογραφίες των δύο ηγετών στην είσοδο του προεδρικού μεγάρου και μέσα στο προεδρικό γραφείο.

Ο Ερντογάν, που στηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά τον σουδανικό στρατό απέναντι στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) κατήγγειλε για άλλη μια φορά «μια από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο» και υπογράμμισε ότι διαπράχθηκαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, «ιδίως στην περιοχή της Ελ Φάσερ».

«Η Τουρκία επιθυμεί τη διαφύλαξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της εδαφικής ακεραιότητας του Σουδάν», δήλωσε, υποσχόμενος ότι θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό της χώρας. «Ο στόχος είναι να καταλήξουμε σε κατάπαυση του πυρός και σε μια διαρκή ειρήνη», σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Από τον πόλεμο, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια εκτοπίστηκαν προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η Τουρκία στηρίζει τον τακτικό στρατό του Σουδάν, παρέχοντάς του κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, απέναντι στις ΔΤΥ που φέρεται ότι στηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι που το Άμπου Ντάμπι διαψεύδει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ