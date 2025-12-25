Ειδήσεις | Διεθνή

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο ισχυρός άνδρας της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαρά, αφού βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση για την υπόθεση με τα ίχνη κοκαΐνης που βρέθηκαν στα μαλλιά του...

Ο Σαράν, που ανέλαβε την προεδρία της Φενέρ τον περασμένο Σεπτέμβριο φέρεται να αρνείται κάθε εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση. Προς το παρόν, ούτε ο ίδιος ούτε ο σύλλογος έχουν τοποθετηθεί επίσημα για τα νέα ευρήματα των Αρχών.

Το Δικαστήριο αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο, λόγω μη αρκετού δείγματος της ουσίας που εντοπίστηκε πάνω στον Σαρά.

Τουρκία
Ποδόσφαιρο
