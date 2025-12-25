Ειδήσεις | Ελλάδα

Δένδιας: Τις Άγιες Ημέρες η σκέψη μας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δένδιας: Τις Άγιες Ημέρες η σκέψη μας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απηύθυνε τις χριστουγεννιάτικες ευχές του, εκφράζοντας μήνυμα ενότητας και ευγνωμοσύνης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απηύθυνε τις χριστουγεννιάτικες ευχές του, εκφράζοντας μήνυμα ενότητας και ευγνωμοσύνης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους που περνούν τις Άγιες Ημέρες μακριά από τις οικογένειές τους.

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Χρόνια πολλά! Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων! Αυτές τις Άγιες Ημέρες, η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους Έλληνες, που μακριά από τις οικογένειές τους προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.»

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παναθηναϊκός: Στις 39.074 θέσεις η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου στον Βοτανικό

Η πικρή αλήθεια για το μελομακάρονο

Lamda - Ελληνικό: «Ψηλώνει» ο Riviera Tower, διεθνές ενδιαφέρον για τα οικιστικά - Η τελευταία «φουρνιά» deals

tags:
Νίκος Δένδιας
Ένοπλες δυνάμεις
Υπουργείο Άμυνας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider