Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν

Η σουηδική αστυνομία ερευνά σοβαρό περιστατικό στην πόλη Μπόντεν της βόρειας Σουηδίας. Η εφημερίδα Aftonbladet αναφέρει ότι πολλοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, υπάρχουν πληροφορίες για την διάπραξη βίαιου εγκλήματος και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και είναι η έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της Σουηδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σουηδία
