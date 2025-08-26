Bitcoin: Σε χαμηλό επτά εβδομάδων καθώς οι επενδυτές στρέφονται στο Ether

Στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και σχεδόν επτά εβδομάδα βυθίζεται το Bitcoin, καθώς το διασημότερο κρυπτονόμισμα υποχωρεί περαιτέρω από το υψηλό ρεκόρ που είχε σημειώσει στα μέσα Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, σήμερα υποχώρησε έως και 1,8% στα 110.231 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 9 Ιουλίου, σύμφωνα με το Investing. Σε επίπεδα εβδομάδας το Bitcoin χάνει πάνω από 4%.

Το κρυπτονόμισμα έχει πλέον υποχωρήσει σχεδόν 12% από το ρεκόρ του Αυγούστου, όταν ξεπέρασε τα 124.000 δολάρια, σβήνοντας μεγάλο μέρος του ράλι που είχε βασιστεί στα στοιχήματα ότι η Fed σύντομα θα στρεφόταν σε μειώσεις επιτοκίων.

Η πτώση έρχεται με το Ether να κερδίζει έδαφος ως η πιο δημοφιλής επιλογή για τους traders ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.955 δολαρίων την Κυριακή.

Το Ether έχει επίσης υποχωρήσει κάπως από το Σαββατοκύριακο, ακόμη και καθώς οι επενδυτές συσσωρεύουν στοιχήματα ότι το δεύτερο μεγαλύτερο token θα συνεχίσει να ανεβαίνει.

Τον Αύγουστο, τα αμερικανικά Bitcoin ETFs είδαν πάνω από 1 δισ. δολάρια σε καθαρές αναλήψεις, ενώ τα συνδεδεμένα με Ether funds σημείωσαν εισροές 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι στιγμής ότι οι επενδυτές ποντάρουν υπέρ του Ether.

Προς το παρόν όμως, οι υποστηρικτές και των δύο tokens αντιμετωπίζουν απώλειες.

«Ήταν ένα αιματηρό ξεκίνημα της εβδομάδας για τις μεγάλες εταιρείες, με πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστοποιήσεις σε όλες τις αγορές κρυπτονομισμάτων», δήλωσε ο Sean Dawson, επικεφαλής έρευνας στην Derive.xyz.

«Η πλειοψηφία προήλθε από ETH (324 εκατομμύρια δολάρια) και BTC (209 εκατομμύρια δολάρια) και σχεδόν όλες ήταν long θέσεις που αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μετά από μια ευρεία διόρθωση» πρόσθεσε.