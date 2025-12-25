Τουρκικό Υπ. Άμυνας: Η ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης ευθύνεται για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο

Την ίδια στιγμή χαρακτηρίζει ως "μη στρατιωτική απειλή" την πρόσφατη τριμερή αμυντική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου.

Tην ευθύνη στην Αθήνα για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο Πέλαγος μεταθέτει η Άγκυρα, επικαλούμενη φερόμενες ασυνέπειες στις διεκδικήσεις της Ελλάδας για τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο. Την ίδια στιγμή χαρακτηρίζει ως "μη στρατιωτική απειλή" την πρόσφατη τριμερή αμυντική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, μέσω του εκπροσώπου του, Αντιναύαρχου Ζέκι Ακτούρκ, υποβάθμισε τη σημασία της συνόδου κορυφής στην Ιερουσαλήμ που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση ενίσχυσε τους δεσμούς ασφάλειας, άμυνας και ενέργειας μεταξύ των τριών εθνών εν μέσω περιφερειακής αστάθειας.

«Η πλευρά που κλιμακώνει τις εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά μάλλον μονομερείς και μονόπλευρες ενέργειες που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων», δήλωσε ο Ακτούρκ. Τόνισε την επιθυμία της Τουρκίας η περιοχή να γίνει «λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας, αντί για πεδίο σύγκρουσης».

Απαντώντας σε αναφορές των ελληνικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Τουρκίας, το υπουργείο ισχυρίστηκε ότι τέτοιοι ισχυρισμοί πηγάζουν από «την ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης σχετικά με τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία δεν έχει προηγούμενο ούτε σήμερα ούτε ιστορικά». Η Άγκυρα επιμένει ότι οι εναέριες δραστηριότητές της πάνω από το Αιγαίο πραγματοποιούνται σε διεθνή εναέριο χώρο.

Το υπουργείο επανέλαβε τη δέσμευση της Τουρκίας για ειρηνική επίλυση των διαφορών με την Ελλάδα μέσω διαλόγου, βάσει του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας.