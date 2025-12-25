CNN: Η σκιά της Ρωσίας πάνω από την Ευρώπη - Ο κίνδυνος πολέμου είναι και πάλι πραγματικός

Αυτή η «σκιά» και η οποία αναγκάζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα που επί δεκαετίες απέφευγαν, αναφέρεται το CNN.

Στην «σκιά που απλώνει η Μόσχα πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο» και η οποία αναγκάζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα που επί δεκαετίες απέφευγαν, αναφέρεται με άρθρο του το CNN.

Όπως επισημαίνει, όταν μια ομάδα ειδικών στον τομέα της άμυνας συγκεντρώθηκε στο Γουάιτχολ, την έδρα της βρετανικής κυβέρνησης, τον περασμένο μήνα για να συζητήσουν πόσο προετοιμασμένοι ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του για έναν πόλεμο που πιστεύουν ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει τα επόμενα χρόνια, η ετυμηγορία τους ήταν αρκετά ζοφερή: Δεν είναι.

Οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στο συνέδριο, που διοργανώθηκε από το think tank Royal United Services Institute (RUSI) με έδρα το Λονδίνο, δεν ήταν πολεμοκάπηλοι. Ήταν άνθρωποι που γνώριζαν τα πάντα. Νυν και πρώην μέλη των ενόπλων δυνάμεων, κυβερνητικοί και ΝΑΤΟϊκοί αξιωματούχοι, ερευνητές και επαγγελματίες της αμυντικής βιομηχανίας, των οποίων η σκέψη βασίζεται στην ευρέως αποδεκτή εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για την πιθανότητα μιας άμεσης σύγκρουσης με την Ευρώπη.

Ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί αυτό, λένε, είναι να διασφαλιστεί ότι εάν ξεσπάσει πόλεμος, η Ευρώπη θα νικήσει.

Οι περισσότερες επενδύσεις στην χρόνια υποχρηματοδοτούμενη ευρωπαϊκή άμυνα είναι το κλειδί, ωστόσο οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν ολοένα και περισσότερο ότι απαιτείται μια μεγάλη αλλαγή νοοτροπίας και σε όλους τους τομείς. Είναι καιρός, λένε, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να πείσουν τους πολίτες τους να συμμετάσχουν και να καταστήσουν σαφές ότι η εποχή που η Ευρώπη μπορούσε να αγνοήσει την απειλή του πολέμου έχει τελειώσει.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια ένδειξη ότι οι κοινωνίες είναι πρόθυμες να κάνουν αυτή τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι βλέπουμε επίσης κυβερνήσεις που δεν είναι ακόμη αρκετά σίγουρες για να κάνουν αυτή τη συζήτηση με το κοινό τους», δήλωσε ο Σαμ Γκριν, καθηγητής ρωσικής πολιτικής στο King's College London και ειδικός στην ανθεκτικότητα των δημοκρατιών.

Υπάρχει μια αυξανόμενη συναίνεση μεταξύ των ειδικών ότι η Ρωσία διεξάγει ήδη έναν υβριδικό πόλεμο στη Δύση διεξάγοντας επιχειρήσεις δολιοφθοράς και εισάγοντας χάος και παραπληροφόρηση στις εσωτερικές πολιτικές συζητήσεις. Επισημαίνουν τα συντριπτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων εισβολών στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ από ρωσικά αεροπλάνα και drones και των παρεμβολών GPS στις χώρες της Βαλτικής, σε εκστρατείες παραπληροφόρησης και επιθέσεις δολιοφθοράς εναντίον κρίσιμων υποδομών σε πολλές χώρες που έχουν εντοπιστεί σε ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Η Ρωσία αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο Γκριν δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις έχουν ήδη μετατοπίσει τις απόψεις πολλών στην Ευρώπη, ακόμη και αν ορισμένοι πολιτικοί παραμένουν απρόθυμοι να τις ονομάσουν ευθέως ως υβριδικό πόλεμο.

«Νομίζω ότι ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος, ειδικά καθώς αυτό γίνεται πιο ορατό», είπε. «Βλέπουμε drones έξω από αεροδρόμια και νομίζω ότι υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι είναι πιθανώς (μόνο) θέμα χρόνου πριν ένα από αυτά τα drones καταρρίψει ένα επιβατικό αεροπλάνο».

Φόβοι της Βαλτικής

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία δεν έχει εξαπολύσει άμεση στρατιωτική επίθεση κατά κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι γνωρίζει πως, προς το παρόν, δεν θα μπορούσε να επικρατήσει της Συμμαχίας, με τις τρέχουσες δυνατότητές της. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ εναντίον του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Παρόμοιες εκτιμήσεις έχει διατυπώσει και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, επικαλούμενος πληροφορίες των γερμανικών υπηρεσιών, λέγοντας ότι οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι η Μόσχα «τουλάχιστον διατηρεί ανοιχτή την επιλογή πολέμου εναντίον του ΝΑΤΟ το αργότερο έως το 2029».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι ενώ η Ρωσία δεν σχεδιάζει να πάει σε πόλεμο με την Ευρώπη, «αν η Ευρώπη ξαφνικά θέλει να πάει σε πόλεμο μαζί μας και ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα».

Οι χώρες της Βαλτικής εκτιμούν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να υλοποιηθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη τριετία. Ερευνητές του Belfer Center του Χάρβαρντ που εξέτασαν τις προειδοποιήσεις και τις προβλέψεις διαφόρων αξιωματούχων σχετικά με την ετοιμότητα και την προθυμία της Ρωσίας να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ, διαπίστωσαν ότι τα έτη που αναφέρονται πιο συχνά είναι το 2027 και το 2028.

Η αναγνώριση αυτής της απειλής οδήγησε το ΝΑΤΟ να αναπτύξει σχέδια έκτακτης ανάγκης για το πώς να αμυνθεί έναντι μιας πιθανής ρωσικής επιθετικότητας εναντίον των χωρών της Βαλτικής.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα σχέδια της συμμαχίας δεν είναι εφικτά.

«Υπάρχει ένα σχέδιο, με αριθμούς. Αλλά οι κυβερνήσεις δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να το εφαρμόσουν. Εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε με βάση πράγματα που δεν υπάρχουν», δήλωσε ο Τζακ Γουάτλινγκ, ανώτερος ερευνητής στο RUSI.

Η βρετανική κυβέρνηση νωρίτερα φέτος ζήτησε από τρεις υψηλού προφίλ εμπειρογνώμονες - τον πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ Τζορτζ Ρόμπερτσον, τον στρατηγό Ρίτσαρντ Μπάρονς, πρώην επικεφαλής της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων, και τη Φιόνα Χιλl, πρώην ανώτερη διευθύντρια στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ - να διεξάγουν μια στρατηγική αναθεώρηση της άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τριάδα του παρουσίασε ένα εγχειρίδιο σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για να είναι έτοιμος για πόλεμο.

Μιλώντας στην εκδήλωση RUSI τον περασμένο μήνα, ο Μπάρονς δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να επανεξετάσει την ανθεκτικότητα των υποδομών του, να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις, τα εφεδρικά σώματα και την πολιτική άμυνα και να επενδύσει στις υπηρεσίες υγείας, τη βιομηχανία και την οικονομία του, για να επιτρέψει μια γρήγορη στροφή σε πολεμική βάση.

«Ειλικρινά, δεν χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη ανάλυση για να μας πουν τι πρέπει να κάνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να το κάνουμε πραγματικά», είπε. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, είπε, με τον τρέχοντα ρυθμό θα χρειαστούν περίπου 10 χρόνια στη χώρα για να είναι έτοιμη για πόλεμο.

«Και η ανάλυσή μας και οι σύμμαχοί μας μας λένε, λοιπόν, ίσως έχετε τρία έως πέντε χρόνια... οπότε αυτό είναι θέμα θέλησης, κοινωνικής όσο και πολιτικής, και στη συνέχεια ικανότητας. Ίσως πρέπει να τα πάμε καλύτερα», είπε.

Μέρισμα ειρήνης

Πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, έχουν περάσει τις τελευταίες δεκαετίες σχεδόν χωρίς να σκέφτονται την άμυνα. Χωρίς σημαντικές άμεσες στρατιωτικές συγκρούσεις στην ήπειρο από το 1945, η Ευρώπη έχει απολαύσει τη μεγαλύτερη περίοδο συνεχούς ειρήνης εδώ και αιώνες.

Αυτές οι δεκαετίες σχετικής ηρεμίας ήρθαν με ένα σημαντικό μέρισμα ειρήνης, τονίζει το CNN. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις μπόρεσαν να δαπανήσουν χρήματα για την κοινωνική πρόνοια αντί για την άμυνα, κάνοντας τη ζωή των απλών Ευρωπαίων πολύ πιο άνετη, ενώ βασίζονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον μεγαλύτερο στρατιωτικό «ανοιχτοχέρη» στον κόσμο, για να έρθουν σε διάσωση σε περίπτωση ανάγκης.

Στη συνέχεια ήρθαν δύο σκληρές αφυπνίσεις: ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι δεν μπορούσαν πλέον να βασίζονται τόσο πολύ στις ΗΠΑ, και η ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτή η ανατροπή του status quo ώθησε τα περισσότερα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Σύμφωνα με στοιχεία του ΝΑΤΟ, 31 από τα 32 μέλη του πρόκειται να επιτύχουν τον στόχο των δαπανών του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα φέτος - από μόλις έξι το 2021, το έτος πριν από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας. Η Ισλανδία, ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και η μόνη χώρα που δεν προβλέπεται να επιτύχει τον στόχο, δεν διαθέτει δικές της ένοπλες δυνάμεις. Αντίθετα, συνεισφέρει οικονομικά, με πολιτικό προσωπικό και με συστήματα αεράμυνας και επιτήρησης.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν, τον Ιούνιο, να αυξήσουν τον στόχο στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τον στόχο - ειδικά επειδή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις ακόμη και χωρίς να σκέφτονται μια τεράστια αύξηση των αμυντικών τους δαπανών.

Το να εξηγούν στους ψηφοφόρους ότι ορισμένοι πόροι μπορεί να χρειαστεί να ανακατανεμηθούν και ότι, ίσως, περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να χρειαστεί να υπηρετήσουν σε εφεδρικές ή τακτικές δυνάμεις, δεν είναι κάτι που θέλουν να κάνουν οι περισσότεροι πολιτικοί.

Αρκετές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, οι οποίες μετρούν την κοινή γνώμη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, φέτος έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων - το 78% - ανησυχεί για την άμυνα και την ασφάλεια της ΕΕ τα επόμενα πέντε χρόνια. Το ένα τρίτο των ανθρώπων πιστεύει ότι η άμυνα θα πρέπει να είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων δαπανών του μπλοκ.

Παρ' όλα αυτά, ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, προκάλεσε κατακραυγή τον περασμένο μήνα όταν προειδοποίησε το γαλλικό κοινό ότι η χώρα χρειάζεται να προετοιμαστεί για πιθανές μελλοντικές απώλειες από τη ρωσική επιθετικότητα, λέγοντας ότι η Γαλλία πρέπει να «αποδεχτεί την απώλεια των παιδιών της» για να «προστατεύσει αυτό που είμαστε».

Ο Ρόμπιν Πότερ, συνεργάτης ακαδημίας στο think tank Chatham House με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η προθυμία των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη να κατανοήσουν την απειλή - και να συμβάλουν στην αντιμετώπισή της - ποικίλλει σημαντικά.

«Αν βρίσκεστε στα ανατολικά, αν ίσως συνορεύετε με τη Ρωσία, αν βρίσκεστε στην Πολωνία ή στις χώρες της Βαλτικής, η απειλή είναι πολύ πραγματική για τους ανθρώπους εκεί και κάνουν πολύ περισσότερα βήματα όσον αφορά τα δημόσια καταφύγια επειδή πιστεύουν ότι ο κίνδυνος αεροπορικής επίθεσης είναι μεγαλύτερος», είπε.

Η Σουηδία και η Φινλανδία ενημέρωσαν πέρυσι τις οδηγίες προς τους πολίτες τους σχετικά με το πώς να επιβιώσουν από τον πόλεμο, διανέμοντας φυλλάδια που περιελάμβαναν οδηγίες για το πώς να προετοιμαστούν για διακοπές επικοινωνιών, διακοπές ρεύματος και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Σουηδίας, έχουν επαναφέρει την υποχρεωτική θητεία την τελευταία δεκαετία, ενώ άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν εισαγάγει εθελοντικά προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης για τους πολίτες τους.