Τουρισμός

Στο Παρίσι το πιο όμορφο εστιατόριο στον κόσμο για το 2025

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στο Παρίσι το πιο όμορφο εστιατόριο στον κόσμο για το 2025
Το ομορφότερο εστιατόριο του κόσμου, σύμφωνα με τα βραβεία αρχιτεκτονικής Prix Versailles 2025, υπόσχεται μια εμπειρία που ξεπερνά την απλή απόλαυση του φαγητού.

Στο Παρίσι υπάρχουν δεκάδες γκουρμέ εστιατόρια, φημισμένα και πολυβραβευμένα, που εντυπωσιάζουν όχι μόνο με την κουζίνα τους, αλλά και με τους χώρους, την ατμόσφαιρα και την αισθητική τους.

Το Le Train Bleu με την Belle Epoque διακόσμηση του 1900, η ιστορική μπρασερί Bouillon Chartier, αλλά και το σχεδόν μυθικό La Tour d'Argent με θέα στον ποταμό Σηκουάνα και την Παναγία των Παρισίων, είναι μερικά από τα πιο γνωστά. Ένα, όμως, νέο εστιατόριο της Πόλης του Φωτός κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει τον τίτλο του ομορφότερου στον κόσμο.

Το Ducasse Baccarat, που άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2024, ανακηρύχθηκε το «πιο όμορφο εστιατόριο στον κόσμο» στα βραβεία Prix Versailles 2025. Τα διάσημα βραβεία αρχιτεκτονικής και design, που βρίσκονται πλέον στο 11ο έτος τους, ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια τελετής στην έδρα της UNESCO στη γαλλική πρωτεύουσα στις 4 Δεκεμβρίου.

Ολόκληρο το άρθρο στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παναθηναϊκός: Στις 39.074 θέσεις η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου στον Βοτανικό

Η πικρή αλήθεια για το μελομακάρονο

Lamda - Ελληνικό: «Ψηλώνει» ο Riviera Tower, διεθνές ενδιαφέρον για τα οικιστικά - Η τελευταία «φουρνιά» deals

tags:
Γαλλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider