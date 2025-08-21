ΧΑ: Στάση αναμονής στις 2.100 μονάδες

Εκατέρωθεν των 2.100 μονάδων και με οριακές διακυμάνσεις κινείται ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών. Ανοδικά ο τραπεζικός δείκτης.

Εκατέρωθεν των 2.100 μονάδων και με οριακές διακυμάνσεις κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών.

Διατηρείται έτσι αμετάβλητη, μέχρι στιγμής, η εικόνα συσσώρευσης που διαμορφώνεται το τελευταίο 10ήμερο. Από τις 11 Αυγούστου, όταν ο ΓΔ διέσπασε ανοδικά τις 2.100 μονάδες, κινείται σταθερά σε επίπεδο κλεισιμάτων σε μια ζώνη μεταξύ των 2.090 και 2.130 μονάδων.

Η αγορά θα χρειαστεί καταλύτες προκειμένου να κινηθεί εκτός της προαναφερθείσας ζώνης, εκ των οποίων οι εγχώριοι αναμένονται σταδιακά από την ερχόμενη εβδομάδα, και κυρίως από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά, καθώς θα επιστρέφουμε σε ρυθμούς ανακοίνωσης εγχώριων αποτελεσμάτων.

Εκτός συνόρων, όπως αποτυπώνεται και στην κίνηση των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, το ενδιαφέρον στρέφεται εντονότερα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αφενός στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά, εκ νέου, και σε αυτό της Μέσης Ανατολής, αφετέρου στα μακροοικονομικά, όπου κυριαρχεί η «φιλολογία» για τη στάση που θα κρατήσει η Fed στην επόμενη συνεδρίαση της Fed, στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ως προς αυτό, με ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή ομιλία του διοικητή της Fed στο Jackson Hole.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.105,39 μονάδες με άνοδο 0,39%, έχοντας βρεθεί νωρίτερα να υποχωρεί έως τις 2.094,35 μονάδες.

Μετά τις χθεσινές απώλειες ο δείκτης των τραπεζών κινείται σήμερα ανοδικά, ενισχυμένος 0,74% στις 2.293,89 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 76 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 35 που υποχωρούν και 42 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 30,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 11,51 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στον FTSE Large Cap ξεχωρίζει εκ νέου η Lamda Development, με κέρδη έως 1,4% νωρίτερα, ενώ άνω του 1% ενισχύονται και οι τίτλοι των Alpha Bank και ETE. Το top-5 συμπληρώνουν οι Motor Oil και Eurobank ενισχυμένες 0,76% και 0,64% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Jumbo, Optima και ΕΥΔΑΠ με απώλειες περί του 0,8%-0,98%, και οι Helleniq Energy και ElvalHalcor που υποχωρούν περί του 0,6%.