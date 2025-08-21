Χωρίς κατεύθυνση οι ευρωαγορές με το βλέμμα στο Τζάκσον Χολ

Στάση αναμονής και χαμηλό τέμπο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Τελευταία ενημέρωση: 12:12

Συνεχίζεται η μεταβλητότητα στις ευρωαγορές και την Πέμπτη με τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Fed και σήματα για τα επόμενα βήματα την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Οι ομιλίες βασικών αξιωματούχων σήμερα και η αυριανή τοποθέτηση του προέδρου, Τζερόμ Πάουελ, θα δώσουν σαφή δείγματα για το τι μέλλει γενέσθαι με τα επιτόκια.

Μία «πρόγευση» από τι θα ειπωθεί στην κρίσιμη σύνοδο, διαφάνηκε στα πρακτικά της Fed. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας και η πορεία του πληθωρισμού απασχόλησαν τους αξιωματούχους της FOMC, ωστόσο οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα. Οι Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν υποστήριξαν την εκκίνηση χαλάρωσης της πολιτικής από την Fed, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1993 που 2 αξιωματούχοι διαφωνούν με την απόφαση.

Επιστρέφοντας στη Γηραιά Ήπειρο, στο επενδυτικό μικροσκόπιο βρίσκονται τα τελευταία στοιχεία του PMI Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις είδαν τον Αύγουστο να αυξάνεται ο αριθμός των νέων παραγγελιών για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024, βοηθώντας τη συνολική δραστηριότητα να επεκταθεί με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15 μηνών, παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία των εξαγωγών.

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της HCOB για την Ευρωζώνη, που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε στο 51,1 τον Αύγουστο από 50,9 τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία βελτίωση και την υψηλότερη ένδειξη από τον Μάιο του 2024. Δημοσκόπηση του Reuters είχε προβλέψει πτώση στο 50,7.

Ο μεταποιητικός τομέας παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση, με τον PMI να αυξάνεται στο 50,5 από 49,8 τον Ιούλιο, εισερχόμενος σε τροχιά επέκτασης για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από τρία χρόνια. Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών συνέχισε να επεκτείνεται αλλά με μειωμένο ρυθμό, με τον δείκτη PMI του κυρίαρχου τομέα του μπλοκ να υποχωρεί στο 50,7 από 51,0 τον Ιούλιο.

Η δραστηριότητα των γερμανικών επιχειρήσεων ενισχύθηκε ελαφρώς τον Αύγουστο, αντλώντας ώθηση κυρίως από τον μεταποιητικό κλάδο. Ο σύνθετος δείκτης PMI που καλύπτει μεταποίηση και υπηρεσίες, ενισχύθηκε στις 50,9 μονάδες τον Αύγουστο από 50,6 μονάδες τον Ιούλιο, σε υψηλό πέντε μηνών. Ο μεταποιητικός δείκτης PMI ενισχύθηκε στις 52,6 μονάδες από 50,6 τον Ιούλιο, σημειώνοντας υψηλό 41 μηνών, ενώ ο δείκτης για τις υπηρεσίες υποχώρησε στις 50,1 μονάδες από 50,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,19% στις 558,04 μονάδες, ενώ ο EuroStoxx 50 χάνει 0,35% στις 5.453 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,13% στις 24.248 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 0,50% στις 7.934 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,14% στις 9.275 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,16% στις 42.937 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 διολισθαίνει 0,32% στις 15.245 μονάδες.

Ασία: Σε υψηλό 10 ετών ο Shanghai Composite

Με μικτά πρόσημα κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τον Shanghai Composite στην ηπειρωτική Κίνα ωστόσο να εκτινάσσεται σε υψηλό 10 ετών (από τον Αύγουστο του 2015) στις 3.779,52 μονάδες, με κέρδη 0,35%. Ο δείκτης CSI 300 των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε 0,7%. Στο Χονγκ Κονκ ο δείκτης Hang Seng απώλεσε 0,1% στις 25.140,96 μονάδες. Στην Ιαπωνία ο Nikkei διολίσθησε 0,6% στις 42.618,89 μονάδες. Οι δείκτες σε Ταϊβάν και Νότια Κορέα, κέρδισαν 1,5% και 1,2% αντίστοιχα.