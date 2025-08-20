Ήπιες πιέσεις και stock picking στο ταμπλό ΧΑ

Σε πτωτικό τέμπο ξεκίνησαν οι συναλλαγές της Τετάρτης στη Λεωφόρο Αθηνών, με ήπιες πιέσεις για τον Γενικό Δείκτη, δε λείπουν όμως και οι οι επιλεκτικές τοποθετήσεις, με έμφαση σε τίτλους που έμειναν «πίσω» το προηγούμενο διάστημα.

Upd. 11:41

Σε πτωτικό τέμπο ξεκίνησαν οι συναλλαγές της Τετάρτης στη Λεωφόρο Αθηνών, με ήπιες πιέσεις για τον Γενικό Δείκτη που όμως διατηρείται πάνω από τις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις.

Μετοχές που «έτρεξαν» τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, όπως των Aktor και Attica Bank, σήμερα κινούνται διορθωτικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τίτλος της Aktor από τις αρχές Αυγούστου έχει κινηθεί μόνιμα ανοδικά, με μοναδικό πτωτικό κλείσιμο εκείνο της 1ης Αυγούστου. Στο διάστημα αυτό, με 10 ανοδικά κλεισίματα, ενισχύθηκε συνολικά σε ποσοστό 22,64%. Σήμερα διορθώνει έως τα 7,40 ευρώ.

Στην περίπτωση της Attica Bank -που από αύριο μετονομάζεται στο ταμπλό σε CrediaBank με νέο κωδικό ΟΑΣΗΣ «CREDIA»- η μετοχή «έγραψε» ένα εντυπωσιακό +35,3% από τη μέρα που επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της για την HSBC Μάλτας και σήμερα διορθώνει έως τα 1,53 ευρώ, με αισθητά χαμηλότερο όγκο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, δε λείπουν από το ταμπλό και οι επιλεκτικές τοποθετήσεις, με έμφαση σε τίτλους που έμειναν «πίσω» το προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μετοχή της Lamda Development, η οποία σήμερα εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο στη σύνθεση του FTSE Large Cap, ενισχυμένη νωρίτερα έως και άνω του 4%, μέχρι τα 7,03 ευρώ. Να σημειωθεί ότι η μετοχή είναι η μία εκ των δύο (μαζί με την Τιτάν) στη σύνθεση του δείκτη που συνολικά από την αρχή του έτους δεν εμφανίζουν ακόμα θετικό πρόσημο.

Εκτός συνόρων, η επικαιρότητα περιστρέφεται -και θα συνεχίσει έτσι τις επόμενες εβδομάδες- γύρω από τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στα μακροοικονομικά, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ο υψηλότερος πληθωρισμός των τελευταίων 18 μηνών, αλλά αυτό που όλοι περιμένουν είναι η ομιλία του διοικητή της Fed την Παρασκευή στις 17:00 ώρα Ελλάδος στο Jackson Hole.

Στο ταμπλό του ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.086,63 μονάδες με απώλειες 0,44%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Απώλειες και για τον δείκτη των τραπεζών, στη σύνθεση του οποίου μόνο η Optima κινείται ανοδικά κατά 0,87% στα 8,15 ευρώ. Ο ΔΤΡ υποχωρεί 1% στις 2.275,28 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 51 μετοχές διαπραγματεύονται με θετικό πρόσημο, έναντι 60 που υποχωρούν και 43 που παραμένουν αμετάβλητες.

Ο μέχρι στιγμής τζίρος διαμορφώνεται σε 32,82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,42 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, η Lamda Development ενισχύεται 3,26% στα 6,97 ευρώ, και ακολουθούν οι Σαράντης και Jumbo ενισχυμένες 2,32% και 1,61% αντίστοιχα.

Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,63% στα 22,50 ευρώ), ΔΑΑ (+0,47% στα 10,68 ευρώ), ΟΠΑΠ (+0,26% στα 19,47 ευρώ) και Aegean (+0,14% στα 14,42 ευρώ).

Στον αντίποδα, η Alpha Bank υποχωρεί 1,71% στα 3,40 ευρώ, η Cenergy 1,60% στα 11,06 ευρώ και η Viohalco 1,21% στα 6,52 ευρώ. Με απώλειες άνω του 1% ακολουθούν οι ΕΤΕ (-1,20%), Aktor (-1,20%) και ΔΕΗ (-1,10%).

Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Τρ. Πειραιώς (-0,89%), Eurobank (0,81%), Metlen (-0,64%), Τιτάν (-0,53%), ΟΤΕ (-0,18%) και Coca-Cola HBC (-0,09%).