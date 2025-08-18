Αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι

Ευρωπαίοι ηγέτες που συνοδεύουν τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ (μεταξύ τους Μερτς, Μακρόν, Λάιεν και Στάρμερ) για να διαπραγματευτούν συμφωνία ειρήνης.

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές ενόψει της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και Ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν, προκειμένου να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,05% στις 553,26 μονάδες, ενώ ο EuroStoxx 50 σημειώνει πτώση 0,37% στις 5.428 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες ο γερμανικός DAX κινείται με -0,28% στις 24.304 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ανέρχεται με απώλειες 0,02% στις 9.138 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,42% στις 7.888 μονάδες. Στους περιφερειακούς δείκτες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώνεται 0,02% στις 42.644 μονάδες ενώ στη Μαδρίτη ο ΙΒΕΧ 35 κινείται χαμηλότερα κατά 0,35% στις 15.228 μονάδες.

Ευρωπαίοι ηγέτες συμπεριλαμβανομένου του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ταξιδεύουν με τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ όπου θα συναντηθούν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο και να διαπραγματευτούν μία συμφωνία ειρήνης.

Ο Ζελένσκι πιθανότατα θα δεχτεί πιέσεις για να συνάψει συμφωνία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο».

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, η οποία δεν τελεσφόρησε. Σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε, η Ρωσία διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς και αξιώνει από το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας

Ασία

Με μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις εξελίξεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και επεξεργάζονται νέα στοιχεία για τις οικονομίες της περιοχής.

Αναλυτικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 0,77% στις 43.714 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix κέρδισε 0,7%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε 1,17%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έκλεισε με πτώση 1,78%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ισχυροποιήθηκε 0,62% ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 με άνοδο 1,5% παρά το γεγονός πως η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε επιθετική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, με κινήσεις όπως μείωση επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, στην τριμηνιαία έκθεση που δημοσίευσε την Παρασκευή μετά τη δημοσίευση απογοητευτικών στοιχείων για την εγχώρια ζήτηση, δεσμεύθηκε να εφαρμόσει «επιμελώς» τη μετριοπαθή νομισματική της πολιτική, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη στοχευμένη στήριξη της οικονομίας.