Οικονομία | Διεθνή

Επιτάχυνση τριετίας για τον PPI στις ΗΠΑ - Στο 3,3% τον Ιούλιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επιτάχυνση τριετίας για τον PPI στις ΗΠΑ - Στο 3,3% τον Ιούλιο
Σε ετήσια βάση, ο υποκείμενος PPI αυξήθηκε κατά 3,3%, στη μεγαλύτερη κίνησή του από τον Φεβρουάριο και πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Τη μεγαλύτερη «αναθέρμανση» από το 2022 κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού ή τιμών χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, με διεθνή ΜΜΕ να εκτιμούν πως οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αρχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ ταυτόχρονα να διαφαίνεται πως θα καθυστερήσουν έτι περαιτέρω οι «πολυπόθητες» μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, ο PPI αυξήθηκε κατά 3,3%, στη μεγαλύτερη κίνησή του από τον Φεβρουάριο και πολύ πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Fed. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών αποτέλεσε καταλύτη για την ανοδική ώθηση, κινούμενος κατά 1,1% υψηλότερα τον Ιούλιο, καταγράφοντας επίσης τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο του 2022.

Σε μηνιαίο επίπεδο ο PPI σκαρφάλωσε 0,9%, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Dow Jones για άλμα 0,2%, στη μεγαλύτερη άνοδό του από τον Μάρτιο του 2022. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων, του εμπορίου και της ενέργειας, ο δομικός PPI ενισχύθηκε 3,7% σε ετήσια βάση έναντι πρόβλεψης για άνοδο 2,9%. Σε μηνιαία βάση, ο «πυρήνας» πάτησε γκάζι στο 0,9% ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν «γκάζι» 0,2%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Οι 6+1 αλλαγές που έρχονται σε προσλήψεις, ωράριο, ετήσιες άδειες

Λίβερπουλ: Πωλήσεις ρεκόρ για τη νέα εμφάνιση της Adidas - Εκτοξεύτηκαν πάνω από 700%

tags:
Τιμές παραγωγού (PPI)
Πληθωρισμός
ΗΠΑ
Fed
Επιτόκια

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider