Επιτάχυνση τριετίας για τον PPI στις ΗΠΑ - Στο 3,3% τον Ιούλιο

Σε ετήσια βάση, ο υποκείμενος PPI αυξήθηκε κατά 3,3%, στη μεγαλύτερη κίνησή του από τον Φεβρουάριο και πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Τη μεγαλύτερη «αναθέρμανση» από το 2022 κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού ή τιμών χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, με διεθνή ΜΜΕ να εκτιμούν πως οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αρχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ ταυτόχρονα να διαφαίνεται πως θα καθυστερήσουν έτι περαιτέρω οι «πολυπόθητες» μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, ο PPI αυξήθηκε κατά 3,3%, στη μεγαλύτερη κίνησή του από τον Φεβρουάριο και πολύ πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Fed. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών αποτέλεσε καταλύτη για την ανοδική ώθηση, κινούμενος κατά 1,1% υψηλότερα τον Ιούλιο, καταγράφοντας επίσης τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο του 2022.

Σε μηνιαίο επίπεδο ο PPI σκαρφάλωσε 0,9%, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Dow Jones για άλμα 0,2%, στη μεγαλύτερη άνοδό του από τον Μάρτιο του 2022. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων, του εμπορίου και της ενέργειας, ο δομικός PPI ενισχύθηκε 3,7% σε ετήσια βάση έναντι πρόβλεψης για άνοδο 2,9%. Σε μηνιαία βάση, ο «πυρήνας» πάτησε γκάζι στο 0,9% ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν «γκάζι» 0,2%.