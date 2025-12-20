Πώς θα αλλάξετε πλακάκια, υδραυλικά και τέντες με επιδότηση ΕΣΠΑ

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να τρέξει το πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων περίπου 15.000 κατοικιών συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Τι ξέρουμε μέχρι τώρα.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να τρέξει το πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων περίπου 15.000 κατοικιών συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ που ανακοίνωσε κατά τη ψήφιση του προϋπολογισμού ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι τελικές λεπτομέρειες του προγράμματος θα «κλειδώσουν» μόλις ολοκληρωθεί η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 και κλείσει η διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ελληνική πρόταση για την αναθεώρηση αναμένεται να κατατεθεί επίσημα μέχρι το τέλος του έτους και το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες να δοθεί μέχρι τον Φεβρουάριο.

Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι πως οι επιδοτήσεις θα καλύπτουν μέχρι και το 90% της δαπάνης ανακαίνισης σπιτιών με ανώτερη ποσό επιδότησης τις 36.000 ευρώ. Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα προηγούμενα είναι πως δεν θα επιδοτούνται αποκλειστικά εργασίες αναβάθμισης αλλά γενικές εργασίες ανακαίνισης από βαψίματα και αλλαγές στα υδραυλικά. Θα υπάρχουν και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης αλλά δεν θα ξεπερνούν το 20% με 30% της συνολικής δαπάνης και θα μπορούν να καλυφθούν με την αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, ή με καινούργια κουφώματα.

Στόχος είναι να ανακαινιστούν 15.000 έως 20.000 κατοικίες, κυρίως κλειστά και παλαιά διαμερίσματα των δεκαετιών του ’80 και του ’90, αλλά και προγενέστερα ακίνητα, ώστε ένα σημαντικό μέρος του σημερινού ανενεργού αποθέματος να επανέλθει σε χρήση. Πάντως ένα κομμάτι του προϋπολογισμού θα πάει και σε ακίνητα που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση.

Το νέο πρόγραμμα θα αφορά κυρίως ακίνητα με οικοδομική άδεια έως τις 31.12.1990 και επιφάνεια έως 120 τ.μ. Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν έως 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ.