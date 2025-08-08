Υποαποδίδουν οι ευρωπαϊκές tech μετοχές απέναντι στις ΗΠΑ ελέω ενθουσιασμού με ΑΙ

Κομμάτι της υστέρησης αποδίδεται στην διαφαινόμενη αδυναμία των ευρωπαϊκών τίτλων να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη από την αυξανόμενη χρήση της ΑΙ.

Σημαντικό χαμένο έδαφος απέναντι στους αμερικανικούς τίτλους καλούνται να καλύψουν οι ευρωπαϊκές μετοχές τεχνολογίας στο α' εξάμηνο του 2025 εν μέσω φρενίτιδας με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η πολύ ασθενέστερη δυναμική των κερδών στη Γηραιά Ήπειρο έχει οδηγήσει τον MSCI για τις ευρωπαϊκές μετοχές τεχνολογίας σε απώλειες 11% από τις αρχές Φεβρουαρίου, σε σύγκριση με κέρδη 16% για τον αντίστοιχο αμερικανικό δείκτη αναφοράς.

Οι εκτιμήσεις για μελλοντικά κέρδη στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου στην Ευρώπη στον Stoxx 600 βρίσκονται σε χαμηλά διετίας και οι πιέσεις συνεχίζονται, σε αντίθεση με τον S&P 500 - όπου οι προοπτικές για τις τεχνολογικές μετοχές έχουν βελτιωθεί.

Κομμάτι της υστέρησης αποδίδεται στην διαφαινόμενη αδυναμία των ευρωπαϊκών τίτλων να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη από την αυξανόμενη χρήση της ΑΙ, σύμφωνα με την Στορμ Ούρου, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην Liontrust Asset Management.

«Υπάρχουν αρκετές εταιρείες σε όλο τον κόσμο τις οποίες παρακολουθούμε στενά, αλλά η Ευρώπη φαίνεται να βρίσκεται πίσω τόσο σε σχέση με τις ΗΠΑ όσο και σε σχέση με την Κίνα» επεσήμανε.