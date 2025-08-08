ΧΑ: Επιλεκτικές κινήσεις στις 2.070 μονάδες

Με εναλλαγές προσήμου κινείται ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, σε στενό εύρος διακύμανσης. Ήπιες πιέσεις στις τράπεζες. Σε θετικό έδαφος η πλειονότητα των τίτλων στον FTSE Large Cap.

Upd. 13:40

Με εναλλαγές προσήμου κινείται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, σε στενό εύρος διακύμανσης που οριακά υπερβαίνει τις 10 μονάδες.

Το ενδιαφέρον της αγοράς παραμένει εστιασμένο στα εγχώρια αποτελέσματα, όπως αυτά που ανακοίνωσε χθες η Helleniq Energy, μετά το κλείσιμο των συναλλαγών. Μάλιστα, μετά και τις επισημάνσεις της διοίκησης, η μετοχή βρίσκεται σήμερα στην «κορυφή» των κερδών του FTSE Large Cap.

Στο μεταξύ, μία ακόμα θετική έκθεση δημοσιεύθηκε για μια εκ των μεγάλων ελληνικών εισηγμένων. Η Deutsche Bank διατηρεί τη σύσταση «buy» για τον ΟΤΕ με τιμή-στόχο στα 20,00 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 27%, ωστόσο ο οίκος έκανε αναφορά και στην ελληνική οικονομία και την προοπτική αναβάθμισης του ΧΑ.

Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές του οίκου σχολίασαν ότι ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την υπόλοιπη ευρωζώνη και τη G-7. Επιπλέον, ενόψει των ανακοινώσεων της FTSE Russell τον Σεπτέμβριο σχετικά με το ΧΑ που παραμένει σε watchlist, η DB σημειώνει ότι το ΧΑ «αναμένεται να κάνει ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στην επαναφορά του στο καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς».

Να σημειωθεί, ότι από τα αποτελέσματα της περιοδικής αναθεώρησης των δεικτών του MSCΙ, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ, δεν προέκυψε καμία αλλαγή στη σύνθεση του MSCI Greece Standard.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται αφενός στις επιπτώσεις των δασμών που συμφώνησαν ή επέβαλαν οι ΗΠΑ σε δεκάδες εμπορικούς τους εταίρους, αλλά και στην κινητικότητα ως προς το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο ταμπλό του ΧΑ ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 0,32% στις 2.074,04 μονάδες, ενώ για τον δείκτη των τραπεζών τα κέρδη διαμορφώνονται σε 0,11% στις 2.291,50 μονάδες. Στη σύνθεση του δεύτερου, ξεχωρίζει η άνοδος 3,28% για την Attica Bank, που σήμερα επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της για την HSBC Μάλτας.

Λίγο μετά τις 13:30 ο τζίρος διαμορφώνεται σε 103,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 36,83 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 57 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 48 που υποχωρούν και 49 αμετάβλητων.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζουν τα κέρδη 2,42% της Helleniq Energy στα 8,05 ευρώ και η άνοδο 2,17% της Optima στα 7,55 ευρώ.

Ενισχυμένη 0,99% ακολουθεί η Metlen στα 51,20 ευρώ, στο +0,75% η Alpha Bank στα 3,51 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη διαπραγματεύονται επίσης οι ΟΤΕ (+0,63%), Aegean (+0,45%), Σαράντης (+0,44%), Coca-Cola HBC (+0,28%). Οριακά ενισχυμένες ακολουθούν οι μετοχές των ΔΑΑ, Cenergy, Aktor και ΕΥΔΑΠ.

Σε αρνητικό έδαφος, η Τρ. Κύπρου υποχωρεί 2,39% στα 7,34 ευρώ και ακολουθεί η Motor Oil με απώλειες 1,24% στα 25,44 ευρώ. Jumbo και ETE ακολουθούν με απώλειες 0,99% και 0,88% αντίστοιχα, η Eurobank βρίσκεται στα 3,36 ευρώ με απώλειες 0,71%, ενώ σε ποσοστό μικρότερο του 0,5% υποχωρούν οι τίτλοι των ElvalHalcor, Τρ. Πειραιώς, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Viohalco, ΟΠΑΠ και Τιτάν. Αμετάβλητη στα 6,73 ευρώ η Lamda Development.