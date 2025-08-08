Helleniq Energy: Στόχος EBITDA 300 εκατ. από το «green utility» της Elpedison – Βλέπουμε θετικά τον διαγωνισμό υδρογονανθράκων

«Ουδέν σχόλιο» για το αν θα συμμετάσχει ο Όμιλος στον διαγωνισμό για τα νέα θαλασσοτεμάχια σε νότια Κρήτη και Πελοπόννησο, αν και όπως έχει γράψει το Insider.gr έχει ήδη συστήσει τρεις θυγατρικές για τα αντίστοιχα προς παραχώρηση «οικόπεδα». Επικαιροποίηση της στρατηγικής Vision 2025 πριν από το τέλος του έτους.

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους σηματοδότησε την επαναφορά της Helleniq Εnergy σε τροχιά ισχυρών αποτελεσμάτων, όπως σημείωσε ο CEO του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, κατά το χθεσινό conference call. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν λίγο πάνω από τα 200 εκατ., μία επίδοση που θα προσέγγιζε τα 250 εκατ. αν δεν υπήρχε η αρνητική επίδραση από τη συντήρηση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας.

Η πιο σημαντική όμως εξέλιξη στο 2ο τρίμηνο ήταν η ολοκλήρωση του προγράμματος συντήρησης του διυλιστηρίου, στα τέλη Ιουνίου. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του Ομίλου έχει επιβεβαιώσει ότι η συντήρηση του διυλιστηρίου στον Ασπρόπυργο δεν πρόκειται να γίνει στο 2ο εξάμηνο του 2025, αλλά θα μεταφερθεί στο 1ο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς. Επομένως, όλο το υπόλοιπο 2025 θα βρίσκονται σε λειτουργία όλες οι μονάδες του Ομίλου.

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, στη θετική εικόνα των αποτελεσμάτων του 2ου τριμήνου συνέβαλε επίσης η ανάκαμψη των περιθωρίων διύλισης, τα οποία ήταν σημαντικά ενισχυμένα σε ετήσια βάση, αλλά και βελτιωμένα συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο. «Σύμμαχο» επίσης αποτελεί η συνεχής άνοδος της ζήτησης για όλες τις κατηγορίες καυσίμων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Τα ατού των ΑΠΕ στο εξωτερικό

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, ο CEO του Ομίλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά τρεις νέες εξαγορές έργων στο εξωτερικό (και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία) συνολικής ισχύος 405 MW, τα οποία είναι έτοιμα προς κατασκευή. Υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο portfolio καθιστά ορατό πλέον τον στόχο για εν λειτουργία έργα ΑΠΕ ισχύος 1,5 GW το 2028.

Αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις στην έκδοση όρων σύνδεσης στην Ελλάδα,που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του εγχώριου χαρτοφυλακίου, όπως και στις ενισχυμένες περικοπές στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Ωστόσο, όπως τόνισε, με κινήσεις όπως οι παραπάνω ο Όμιλος δημιουργεί ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, τόσο ως προς τη γεωγραφική όσο και ως την τεχνολογική του διασπορά.

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα αφορούν αιολικά πάρκα και υβριδικές μονάδες (αιολικά με μπαταρίες) στη Ρουμανία, καθώς και υβριδικά έργα (φωτοβολταϊκά με μπαταρίες) στη Βουλγαρία. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, τα στελέχη της διοίκησης της Helleniq Energy επισήμαναν πως το ένα από τα τρία πρότζεκτ θα είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο έτος, ενώ όλα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2028.

Σημείωσαν επίσης ότι η επένδυση θα ανέλθει σε περίπου 0,5 δισ. ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω project finance. Παράλληλα, όπως υπογράμμισαν, οι οικονομικές επιδόσεις των πρότζεκτ αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές ανάλογων επενδύσεων στην Ελλάδα, με το IRR να κινείται στα επίπεδα του 10-12%.

Το «green utility»

Στις σημαντικές βασικές εξελίξεις για τον Όμιλο, ο κ. Σιάμισιης συμπεριέλαβε επίσης την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Elpedison εντός του Ιουλίου. Όπως ανέφερε, από το 3ο τρίμηνο 2025 τα αποτελέσματα της εταιρείας θα ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, την οποία πλέον η Helleniq Energy θα μπορεί να ελέγχει καλύτερα.

Το μάνατζμεντ του Ομίλου επανέλαβε τα σχέδια για τη μετεξέλιξη της Elpedison σε «green» utility», αξιοποιώντας προς αυτό τον σκοπό και το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που αναπτύσσει ο Όμιλος. Σε ερώτηση αναλυτή σχετικά με τις μακροπρόθεσμες βλέψεις στον τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, σημειώθηκε πως αυτή τη στιγμή (και με το υφιστάμενο μέγεθος «πράσινου» χαρτοφυλακίου) η λειτουργική κερδοφορία της Elpedison κινείται λίγο πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ.

Ο στόχος είναι να αυξηθούν τα EBITDA στα 300 εκατ. μέχρι το τέλος της 10ετίας ή και νωρίτερα, από τα οποία μάλιστα το 10% θα προέλθει από συνέργειες με τις υπόλοιπές δραστηριότητες του Ομίλου. Για αυτό, σχεδιάζονται βελτιώσεις στη λειτουργία της εταιρείας και επενδύσεις, ενώ θα στην πορεία θα ενισχυθεί και η θετική επίδραση του portfolio ΑΠΕ στη δραστηριοποίηση της Elpedison, όσο αυτό θα αυξάνεται.

Ο διαγωνισμός υδρογονανθράκων

Σε ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό για παραχώρηση νέων θαλάσσιων περιοχών για έρευνα υδρογονανθράκων, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Σιάμισιης αρκέστηκε να πει πως η Helleniq Energy βλέπει θετικά τη διαδικασία. Όσον αφορά το αν θα συμμετάσχει ή όχι ο Όμιλος, δεν θέλησε να τοποθετηθεί, με δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες.

Πάντως, όπως έγραψε πρόσφατα το Insider.gr, ο Όμιλος προετοιμάζεται να δώσει το «παρών» στη διαδικασία. Κι αυτό γιατί προχώρησε στην ίδρυση τριών θυγατρικών οι οποίες φέρουν τα ονόματα ισάριθμων «οικοπέδων» («Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ»).

Κλείνοντας το conference call, ο CEO επισήμανε επίσης ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ομίλου, η οποία θα πάρει τη σκυτάλη από το «Vision 2025». Όπως συμπλήρωσε, η νέα στρατηγική θα παρουσιαστεί πριν από το τέλος του 2025.