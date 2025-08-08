Deutsche Bank: Διατηρεί «buy» για ΟΤΕ – Τι λέει για την αναβάθμιση του ΧΑ

Οι αναλυτές της Deutsche Bank διατηρούν τη σύσταση buy και τιμή-στόχο 20,00 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 27%.

Εύσημα στον ΟΤΕ, κάνοντας παράλληλα μνεία στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και την προοπτική αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, αποδίδει σε έκθεσή της η Deutsche Bank.

Ο οίκος σημειώνει ότι ο ΟΤΕ αναμένεται να ολοκληρώσει την πώληση των ζημιογόνων δραστηριοτήτων στη Ρουμανία έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, σχολιάζοντας ότι τον ίδιο μήνα η FTSE Russell θα ανακοινώσει νέα για τη watch list στην οποία έχει θέσει, προς αναβάθμιση, την ελληνική αγορά.

Η DB σημειώνει παράλληλα ότι το ΧΑ «αναμένεται να κάνει ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στην επαναφορά του στο καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς», ενώ υπενθυμίζει ότι τον Ιούλιο η S&P πρότεινε την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε καθεστώς «Αναπτυγμένης», με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αναφορικά με την ελληνική οικονομία, η DB επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την υπόλοιπη ευρωζώνη και τη G-7.

Για τη μετοχή του ΟΤΕ, οι αναλυτές της Deutsche Bank διατηρούν τη σύσταση buy και τιμή-στόχο 20,00 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 27%, τονίζοντας ότι η εισηγμένη αναμένεται να επιτύχει περαιτέρω εξοικονομήσεις κόστους, ενώ παρέχει σταθερά υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα (σε σταθερή και κινητή) και εξυπηρέτηση πελατών.

Πιο συγκεκριμένα, η Deutsche Bank σχολιάζει ότι στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας ο ΟΤΕ αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται από τη συνεχιζόμενη μετάβαση των καταναλωτών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω του Fibre-to-the-Home, τάση που επιταχύνεται χάρη στις σημαντικές κρατικές επιδοτήσεις. Επιπλέον, επωφελείται από τη στροφή των χρηστών από την παράνομη στη νόμιμη συνδρομητική τηλεόραση, καθώς και από την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στην κινητή τηλεφωνία, ο ΟΤΕ αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται από τη μετάβαση των πελατών από προπληρωμένα σε προγράμματα συμβολαίου.

Μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της DB εκτιμούν ότι η είσοδος της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά την καθαρή παρούσα αξία (NPV) του ΟΤΕ.

Από την πώληση της Telekom Romania η Deutsche Bank αναμένει για τον ΟΤΕ μηδενικά ή αμελητέα έσοδα, αλλά και φορολογική απαλλαγή ύψους περίπου 125 εκατ. ευρώ το 2026, λόγω της λογιστικής ζημίας που θα προκύψει από την πώληση.

Με βάση τις προβλέψεις της DB για τον ΟΤΕ για τα 2025 και 2026, οι δείκτες EV/EBITDAaL του ΟΤΕ είναι κατά μέσο όρο 33% χαμηλότεροι από τον μέσο όρο του κλάδου (4,7x έναντι 7,0x). Ταυτόχρονα, ο ΟΤΕ εμφανίζει απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF yield) υψηλότερη κατά 100 μονάδες βάσης (8,2% έναντι 7,1%).