BrainReGain: Η Ελλάδα ξανακερδίζει τα παιδιά της

Το όραμα επαναπατρισμού των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Όταν ο Γιώργος Βουρλάκης ολοκλήρωσε το MBA (Master of Business Administration) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2010, δεν είχε φανταστεί ότι εκείνη η στιγμή θα σηματοδοτούσε την αρχή μιας πορείας που θα τον οδηγούσε έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Όπως εξηγεί μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «το MBA ήταν για μένα μια στιγμή συνειδητοποίησης. Γνώρισα ανθρώπους με εντελώς διαφορετικές διαδρομές και είδα ότι η επαφή με άλλες κουλτούρες δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση εξέλιξης».

Η Ελλάδα ξανακερδίζει τα παιδιά της

Η ανάγκη για προσωπική εξέλιξη, αλλά κυρίως η οικονομική κρίση της συγκεκριμένης περιόδου όπως εκμυστηρεύεται ο κ Βουρλάκης, λειτούργησαν ως επιταχυντής αποφάσεων. «Ένιωσα ότι, αν ήθελα να αναπτυχθώ ουσιαστικά και προσωπικά και επαγγελματικά, έπρεπε να εκτεθώ σε ένα διεθνές περιβάλλον. Έτσι ξεκίνησε μια διαδρομή 15 ετών στις στρατηγικές προμήθειες, παράλληλα με επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολλούς κλάδους. Η ζωή στο εξωτερικό, αν και απαιτητική, μου πρόσφερε ένα ώριμο και συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον, με διαφάνεια και ανοιχτότητα. Στο εξωτερικό, διαφορετικοί άνθρωποι και διαφορετικές σχολές σκέψης, λειτουργούν σε ένα κοινό πλαίσιο. Στην Ελλάδα υπάρχουν νησίδες εξαιρετικής επαγγελματικότητας, αλλά η συνεργατική κουλτούρα χρειάζεται ακόμη ενίσχυση», σημειώνει.

Παρά την επιτυχημένη πορεία στο εξωτερικό, τα τελευταία χρόνια, όπως ο ίδιος εξηγεί, άρχισε να ωριμάζει μέσα του η ιδέα της επιστροφής. Όχι από νοσταλγία, αλλά από κατανόηση των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα. «Κάποτε πίστευα ότι για να εξελιχθείς πρέπει να φύγεις. Ίσως ήταν αλήθεια για μια εποχή. Όταν όμως πήρα την απόφαση να επιστρέψω, κατάλαβα ότι υπάρχουν πράγματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού στον κόσμο, η οικογένεια, η οικειότητα, οι άνθρωποι που μοιράζονται τον ίδιο πολιτισμό, το ίδιο χιούμορ, τις ίδιες προσλαμβάνουσες».

Γυρίζω γιατί ανήκω στην Ελλάδα

Ο Γιώργος Βουρλάκης τονίζει πως συνειδητοποίησε ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να δημιουργεί πραγματικές συνθήκες επαναπατρισμού. Το φορολογικό κίνητρο ήταν ένα πρακτικό «συν» γι’ αυτόν, αλλά εξίσου σημαντικό ήταν όπως επισημαίνει ότι, «είδα ρόλους όπου μπορούσα να συνεισφέρω με τον τρόπο που έμαθα να λειτουργώ μέσα σε μια κορυφαία αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία. Η επιστροφή μου, δεν ήταν πισωγύρισμα ήταν επανασύνδεση. Τρόπον τινά, δίνω πίσω κάτι στη χώρα που με σπούδασε και με βοήθησε να φύγω».

Η προσωπική ιστορία του Γιώργου είναι μία από τις εκατοντάδες περιπτώσεις επαναπατρισμού που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, μέσα από το BrainReGain, έναν από τους βασικούς πυλώνες του σωματείου «Ελληνισμός Εν Δράσει», μιας πρωτοβουλίας της κοινωνίας των πολιτών που έχει ως αποστολή να ενώσει τον παγκόσμιο ελληνισμό, να κινητοποιήσει το ταλέντο του και να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες για συνεργασία, γνώση, επένδυση και επιστροφή.

Οι Έλληνες ξαναβρίσκουν τη θέση τους στην πατρίδα

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Κατερίνα Μπαλιλάκη, general manager του BrainReGain, «το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σύνθετα και μακροχρόνια ζητήματα της χώρας τη φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής εξειδίκευσης» και τονίζει ότι, «σκοπός δεν είναι να επιστρέψουν απλώς ‘’νούμερα’’, αλλά άνθρωποι με προοπτική. Ο στόχος μας είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμες, μακροχρόνιες και επιτυχημένες επιστροφές. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους Έλληνες του εξωτερικού και την ελληνική αγορά εργασίας».

Η Κατερίνα Μπαλιλάκη περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως η υποστήριξη είναι πολυεπίπεδη. «Μέσα από το δίκτυο μελών και συνεργαζόμενων εταιρειών, φέρνουμε σε επαφή υποψήφιους επαναπατρισθέντες με εργοδότες που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε mentoring και καθοδήγηση από ανθρώπους που έχουν ήδη επιστρέψει, παρέχουμε αξιόπιστη ενημέρωση για αμοιβές, κόστος ζωής και θεσμικά κίνητρα, και πραγματοποιούμε συστηματικές έρευνες που αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες και τα εμπόδια».

Το BrainReGain γράφει νέες ιστορίες επαναπατρισμού

Το πρόγραμμα διευκρινίζει η ίδια δεν περιορίζεται στους εργαζομένους, βλέπει τους Έλληνες του εξωτερικού και ως επιχειρηματίες. «Για founders δημιουργούμε γέφυρες με incubators, accelerators και επενδυτικά σχήματα, ώστε να μη νιώθουν ότι ξεκινούν από το μηδέν όταν θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Διαθέτουμε δίκτυο 50 εταιρειών, μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό, συνεργαζόμαστε με υπουργεία, δημόσιους φορείς και επιμελητήρια. Σε μια χώρα όπου ο επαναπατρισμός συχνά αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα, τα αποτελέσματα του BrainReGain είναι εντυπωσιακά 467 αιτήσεις, 251 matchings, 122 πραγματικές επιστροφές και όλα αυτά μόνο την τελευταία τριετία».

Όπως όμως συμβαίνει σε κάθε δύσκολο εγχείρημα έτσι και στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν δυσκολίες. «Τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι το χάσμα αμοιβών, η ανάγκη για αξιοκρατία, η φορολογική αστάθεια, η γραφειοκρατία και η δυσκολία εύρεσης θέσεων που να ανταποκρίνονται στο επίπεδο εμπειρίας που αποκτήθηκε στο εξωτερικό. Ωστόσο παρά τα εμπόδια, η ομογένεια ανταποκρίνεται με θέρμη. Υπάρχει τεράστια διάθεση συμμετοχής, προσφοράς και διασύνδεσης. Οι Έλληνες του εξωτερικού ζητούν σοβαρότητα και πραγματικές ευκαιρίες. Όταν τις βρίσκουν, η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή».

Η κα Κατερίνα Μπαλιλάκη υπογραμμίζει πως έχει προκύψει από έρευνες, ότι υπάρχουν τομείς με ιδιαίτερη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό και αυτοί είναι ο κλάδος της υγείας, η τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι ενεργειακές τεχνολογίες και το financial services.

Ο Γιώργος Βουρλάκης καταλήγει σε μια σκέψη που συνοψίζει το νέο αφήγημα που προσπαθεί να χτίσει το BrainReGain. «Η επιστροφή δεν σημαίνει επιστροφή σε κάτι παλιό. Σημαίνει επαναπροσδιορισμό». Με ανθρώπους σαν τον Γιώργο, με δράσεις όπως αυτές του BrainReGain και με μια οικονομία που αρχίζει να μετασχηματίζεται, η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί να γίνει ξανά τόπος επιλογής και όχι ανάγκης.

