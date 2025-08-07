Οι δασμοί Τραμπ σε κάθε χώρα: Από 10% έως 50% - Όλη η λίστα

Οι δασμοί έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, από 15% έως και 50%

Δεκάδες βασικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ δέχτηκαν την Πέμπτη αμοιβαίους δασμούς στις εξαγωγές τους προς την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου δια χειρός Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, οι δασμοί έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, από 15% έως και 50%. Στην ΕΕ, την Ιαπωνία ή τη Νότια Κορέα, που περιλαμβάνονται μεταξύ των κύριων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, θα επιβάλλονται πλέον δασμοί τουλάχιστον 15%.

Το νέο κύμα «ανταποδοτικών» δασμών, όπως το χαρακτηρίζει η Ουάσινγκτον, στοχεύει στην αντιμετώπιση πρακτικών που θεωρούνται αθέμιτες. Παράλληλα, οι δασμοί δεν ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως χάλυβας, αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα και μικροτσίπ, που υπόκεινται σε ξεχωριστά μέτρα.

Ο Τραμπ προανήγγειλε την επιβολή δασμών 100% στους ημιαγωγούς, τα γνωστά μικροτσίπ, αν και η Ταϊπέι διαβεβαίωσε ότι ο κολοσσός TSMC θα εξαιρεθεί, καθώς διαθέτει εργοστάσια στις ΗΠΑ.

Παρά τις εξαιρέσεις, επιχειρήσεις και βιομηχανικές ενώσεις προειδοποιούν ότι οι αυξήσεις πλήττουν ιδιαίτερα τις μικρές αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ οικονομολόγοι προειδοποιούν για πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης στις ΗΠΑ μακροπρόθεσμα.

Καθώς η αρχική 90ήμερη περίοδος προσαρμογής επέτρεψε στους εισαγωγείς να συγκεντρώσουν αποθέματα, η κατάσταση αλλάζει καθώς οι ποσότητες εξαντλούνται. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Μαρκ Μπους του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν, οι επιχειρήσεις δύσκολα θα μπορέσουν να συνεχίσουν να απορροφούν το κόστος, ειδικά ενόψει της περιόδου της επιστροφής στα σχολεία.

Παρακάτω είναι μια λίστα με τους δασμούς μέχρι τις χώρες που είναι αντιμέτωπες με γενικό συντελεστή 10%:

Μηναία δασμολογικά έσοδα 50 δισ. δολαρίων για ΗΠΑ

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι η χώρα του οδεύει προς την είσπραξη εσόδων ύψους 50 δισ. δολαρίων από δασμούς τον μήνα.

«Και θα έχετε τους ημιαγωγούς, τα φαρμακευτικά είδη, θα έχετε κάθε είδους επιπλέον έσοδα από δασμούς να εισρέουν», είπε ο Λούτνικ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με το Fox Business Network.

Όταν ερωτήθηκε εάν η προθεσμία της 12ης Αυγούστου για τη σύναψη μιας δασμολογικής συμφωνίας με την Κίνα θα μπορούσε να παραταθεί εκ νέου, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου απάντησε πως θα ήταν πιθανό.

«Νομίζω ότι θα το αφήσουμε αυτό στην ομάδα που ασχολείται με το εμπόριο και στον πρόεδρο για να λάβουν αυτές τις αποφάσεις, όμως έχω την αίσθηση ότι θα καταλήξουν σε μία συμφωνία και ότι θα το παρατείνουν αυτό για επιπλέον 90 ημέρες, όμως θα το αφήσω στην ομάδα».

Αβεβαιότητα σε διμερείς συμφωνίες

Παράλληλα, ερωτήματα παραμένουν για τις χώρες που έχουν συνάψει πρόσφατα εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Η Ιαπωνία και η Ουάσινγκτον διαφωνούν για την ημερομηνία εφαρμογής μειωμένων δασμών σε ιαπωνικά αυτοκίνητα, ενώ γενικότερα οι εισαγωγές οχημάτων στις ΗΠΑ υπόκεινται σε δασμούς 25%.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο δασμός 15% της Ιαπωνίας προστίθεται στους ήδη υπάρχοντες, παρά τις προσδοκίες του Τόκιο για παραχωρήσεις.

Η ΕΕ από την πλευρά της, προσπαθεί να εξασφαλίσει εξαίρεση για τη βιομηχανία οίνου. Σε επιστολή προς τον Τραμπ, η Αμερικανική Συμμαχία Εμπορίου Οίνου τόνισε ότι οι πωλήσεις κρασιού αντιπροσωπεύουν έως και το 60% των ακαθάριστων περιθωρίων κέρδους των εστιατορίων.

Νέες «μάχες» στο εμπορικό μέτωπο

Ο Τραμπ δεν δείχνει πρόθεση υποχώρησης στις εμπορικές συγκρούσεις του. Την Τετάρτη ανακοίνωσε διπλασιασμό των δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 50%, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί. Παράλληλα, προειδοποίησε με κυρώσεις και άλλες χώρες που «άμεσα ή έμμεσα» εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο.

Οι εξαιρέσεις εξακολουθούν να ισχύουν για φάρμακα και smartphones.

Τέλος, ο Τραμπ στρέφεται και κατά της Βραζιλίας, με αφορμή τη δίκη του συμμάχου του και πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Οι δασμοί στα βραζιλιάνικα προϊόντα αυξήθηκαν στο 50%, με εξαιρέσεις ωστόσο για πορτοκαλί χυμό και πολιτικά αεροσκάφη. Αντίθετα, πλήγμα δέχονται βασικά εξαγώγιμα προϊόντα όπως ο καφές, το βόειο κρέας και η ζάχαρη.

Πολλά από τα μέτρα του Τραμπ αναμένεται να προσβληθούν νομικά, με αρκετές υποθέσεις να καταλήγουν ενδεχομένως στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.