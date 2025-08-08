Η Attica Bank επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας

Ενδιαφέρον για την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας έχει εκδηλώσει η Attica Bank, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας όσα ανέφερε την Πέμπτη το insider.gr.

Ενδιαφέρον για την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας έχει εκδηλώσει η Attica Bank, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας όσα ανέφερε την Πέμπτη το insider.gr.

Η ανακοίνωση της Attica Bank

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο για την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας, η Attica Bank επιβεβαιώνει ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία και απόκτησης των μετοχών.

Η Τράπεζα θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σε περίπτωση νέας ουσιώδους εξέλιξης».