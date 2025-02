Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα μετά τις γερμανικές εκλογές - Εκτόξευση 54% για την Just Eat

Μεικτή ήταν η εικόνα την Δευτέρα, μία ημέρα μετά τις γερμανικές εκλογές με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις αντιδράσεις των αγορών στο αποτέλεσμα που έβγαλε η κάλπη

Μεικτή ήταν η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Δευτέρα, μία ημέρα μετά τις γερμανικές εκλογές με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις αντιδράσεις των αγορών στο αποτέλεσμα που βρήκε το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών να πετυχαίνει καθαρή νίκη αλλά να μην μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, την ακροδεξιά να διπλασιάζει τη δύναμή της και τους Σοσιαλδημοκράτες να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες στην ιστορία τους.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,10% στις 553,27 μονάδες, ενώ ο EuroStoxx 50 έχασε 0,44% στις 5.451 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,66% στις 22.411 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε οριακές απώλειες 0,01% στις 8.658 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 με -0,78% υποχώρησε στις 8.090 μονάδες. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB ενισχύθηκε 0,20% στις 38.497 μονάδες ενώ στη Μαδρίτη ο ΙΒΕΧ 35 σημείωσε άνοδο 0,46% στις 13.011 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, ο ευρωπαϊκός γίγαντας παράδοσης τροφίμων Just Eat Takeaway.com πρόκειται να εξαγοραστεί από την ολλανδική επενδυτική εταιρεία τεχνολογίας Prosus σε μια συμφωνία ύψους περίπου 4,1 δισ. ευρώ σε μετρητά. Η προσφορά αποτιμά τις μετοχές της Just Eat στα 20,3 ευρώ η κάθε μία, αντιπροσωπεύοντας premium 63% σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της εταιρείας την Παρασκευή. Η μετοχή της Just Eat Takeaway.com κατέγραψε άλμα πάνω από 53,5%, ενώ η μετοχή της Prosus υποχωρεί κατά 8,6%.

Στα μάκρο της ημέρας, άνοδο σημείωσε το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Φεβρουάριο, ενισχύοντας τις ελπίδες για ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, η οποία ενδέχεται να επωφεληθεί μετά τις εκλογές της Κυριακής. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης προσδοκιών του Ινστιτούτου Ifo αυξήθηκε τον Φεβρουάριο στο 85,4 από 84,3 τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 85. Ωστόσο, ο δείκτης των τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε.

Το ευρώ αντέδρασε θετικά στο αποτέλεσμα καθώς η άνοδος του AfD ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με τις προσδοκίες και μια δικομματική κυβέρνηση κρίνεται πιο σταθερή δεδομένης της αποτυχημένης τρικομματικής εμπειρίας της απερχόμενης κυβέρνησης. Tο ευρώ αντέδρασε με άνοδο 0,5% στο αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών, φτάνοντας στο υψηλό ενός μηνός των 1,0528 δολαρίων ανά ευρώ.