Χώρους πώλησης υπεραγοράς (αμιγώς) συνολικής έκτασης άνω των 13.000 τ.μ., εστίασης πάνω από 12.300 τ.μ., γραφεία/καταστήματα άνω των 3.100 τ.μ. αθροιστικά, επιφάνεια άνω των 5.000 τ.μ. για χώρους πολλαπλών χρήσεων θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ως κύριες και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του project της ανάπλασης και επανάχρησης από τον όμιλο Σκλαβενίτης, με άλλο μοντέλο, ενός ιστορικού κτηρίου, του πρώην εργοστασίου της Πίτσος (Pitsos) στην περιοχή του Ελαιώνα, όπως από παλιά έχει αναδείξει το insider.gr. Επίσης, όπως έχουμε αποκαλύψει από τον Δεκέμβριο του 2024, η ΤΕΡΝΑ (όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) έχει υπογράψει σύμβαση με την Σκλαβενίτης για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Το «ΟΚ» του ΥΠΕΝ – Ποιο είναι το έργο

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε την τελική έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την αλλαγή χρήσης και την αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων της πρώην βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε., για την κατασκευή και λειτουργία υπεραγοράς, με καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, παιδότοπους, και λοιπά συνοδά έργα εξυπηρέτησης, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 51.845,86 τ.μ. (του Οικοδομικού Τετραγώνου 240), στην περιοχή «Ελαιώνα», εντός σχεδίου Δ.Ε. Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Π.Ε. Πειραιώς, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε. Επιπλέον, αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης θα χρησιμοποιηθούν 3 γήπεδα της ιδίας εταιρείας, συνολικού εμβαδού 19.711,11 τ.μ. εκ των οποίων: τα δύο 2 γήπεδα, συνολικού εμβαδού 13.354,92 τ.μ. (11.022,37 +2.332,55) εντός του Ο.Τ. 240 είναι όμορα τόσο μεταξύ τους όσο και με το γήπεδο του έργου και το τρίτο γήπεδο, εμβαδού 6.356,19 τ.μ. , εντός του Ο.Τ. 253 δεν είναι όμορο ούτε με το γήπεδο του έργου ούτε με τα λοιπά γήπεδα εξυπηρέτησής του.

Ως προς την ουσία, όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση, το έργο αφορά στην αλλαγή χρήσης, σε καθαιρέσεις τμημάτων και νέες διαρρυθμίσεις σε υφιστάμενα κτίσματα (βιομηχανικό συγκρότημα της πρώην εταιρίας «ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε.»), επί των οδών Ανδρέα Καρκαβίτσα και Καναπιτσέρη, στο Ο.Τ. 240 του Αγ. Ιωάννη Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής. Οι επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα αποσκοπούν στην ανάπλαση ενός άδειου βιομηχανικού κελύφους και στην μετατροπή του σε ένα σύγχρονο κέντρο πολιτισμού, αγοράς, εστίασης και αναψυχής. Ειδικότερα, η νέα χρήση αφορά σε υπεραγορά, καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και παιδότοπους. Για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης τόσο των εργαζόμενων όσο και των επισκεπτών προβλέπονται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, εντός του γηπέδου του έργου καθώς και επιπλέον χώροι στάθμευσης εντός γηπέδων του φορέα του. Τα υφιστάμενα κτίρια του κτιριακού συγκροτήματος, εντός οικοπέδου επιφάνειας 51.845,86 τ.μ., κατασκευάσθηκαν σταδιακά από το 1959 έως το 1987.

Ειδικότερα, το έργο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες:

Διώροφη υπεραγορά.

Ισόγειοι χώροι εστίασης και αναψυχής.

Χώροι γραφείων.

Πολυώροφο κτίριο με αίθουσες συσκέψεων, πολλαπλών χρήσεων, εστιατόριο και roof garden.

Κεντρικό διαφώτιστο χώρο πολλαπλών χρήσεων (κτίριο Κ3), για την εγκατάσταση εποχιακών λειτουργιών, όπως χριστουγεννιάτικη αγορά, εμπορικές εκθέσεις, καθιστικά, αναψυχή, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.λπ..

Σε σχετικό πίνακα γίνεται αναφορά για γραφεία/καταστήματα υπεραγοράς συνολικής επιφάνειας 568 τ.μ., γραφεία/καταστήματα 2.632 τ.μ., χώρους πώλησης υπεραγοράς 13.008 τ.μ., αποθήκες υπεραγοράς 3.551 τ.μ., λοιπές αποθήκες 2.712 τ.μ., χώρους εστίασης 12.319 τ.μ., χώρους πολλαπλών χρήσεων υπεραγοράς σχεδόν 318 τ.μ., χώρους πολλαπλών χρήσεων 4.717 τ.μ., εργαστήρια 1.805 τ.μ., κοινόχρηστους χώρους υπεραγοράς 2.041 τ.μ., κοινόχρηστους χώρους 3.477 τ.μ. κ.α..

Ο περιβάλλων χώρος

Ο περιβάλλων χώρος, αλλά και ο χώρος δώματος μέρος κτιρίων θα διαμορφωθεί κατάλληλα με φυτεύσεις. Επιπλέον, το έργο θα εξυπηρετείται συνολικά από 788 θέσεις στάθμευσης (234 για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και 554 για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών), εκ των οποίων το 5% θα είναι θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, εντός του γηπέδου του. Οι ενεργειακές ανάγκες του έργου, που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ ανέρχονται σε 11.273 MWh/έτος, θα καλύπτονται κυρίως από το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ. Μέρος των ενεργειακών αναγκών για τη λειτουργία των μαγειρείων των καταστημάτων εστίασης θα καλυφθούν από φυσικό αέριο.

Επίσης, το έργο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ, θα διαθέτει: πυρανίχνευση, χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς, μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικές φωλιές), φορητούς πυροσβεστήρες, στόμιο σύνδεσης πυροσβεστικών οχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, αυτόματο σύστημα καταιωνιστήρων (sprinklers), στην υπεραγορά και στους χώρους συνάθροισης κοινού, που έχουν επιφάνεια πυροδιαμερίσματος μεγαλύτερη από 4.000m². Επιπλέον, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβλέπεται η εγκατάσταση ενός κεντρικού πυροσβεστικού συγκροτήματος με άμεση πρόσβαση σε δεξαμενή νερού χωρητικότητας 200 m³.

Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί, μεταξύ άλλων, το από 18.06.2025 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά υπέρ του έργου (με κάποιους όρους), η από 7.8.25 αίτηση του φορέα του έργου, με την οποία υποβλήθηκε υπόμνημα συμπληρωματικών - διευκρινιστικών στοιχείων, συνοδευόμενο από σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, προς επικαιροποίηση του φακέλου ΜΠΕ κ.α..

Οι ειδικές δεσμεύεις

Όπως σημειώνεται αναφορικά με ειδικές δεσμεύσεις, πρέπει να διατηρηθεί το κέλυφος του τμήματος του κτηρίου με τη διπλή σειρά των έξι παραβολοειδών θόλων, της α’ φάσης οικοδόμησης του κτηριακού συγκροτήματος του πρώην εργοστασίου ΠΙΤΣΟΣ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως νεώτερο μνημείο χωρίς τις μεταγενέστερες επεμβάσεις, διότι διαθέτει ιδιαίτερα αξιόλογα αρχιτεκτονικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, στατική πρωτοτυπία, είναι ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και στατικού ενδιαφέροντος, συνδέεται με σημαντικούς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς που επίλυσαν σημαντικά τεχνικά προβλήματα της εποχής, με τα σύνθετα παραβολοειδή κελύφη, να αποτελούν τοπόσημο για την περιοχή και σημαντικά στοιχεία της βιομηχανικής ιστορίας της Ελλάδας, και επομένως αποτελούν τεκμήρια της εξέλιξης της περιοχής από αρχιτεκτονική, τεχνική, επιστημονική, οικονομική και ιστορική άποψη. Επίσης, να εξεταστεί η δυνατότητα διατήρησης της επιγραφής «ΠΙΤΣΟΣ» in situ, να δημιουργηθεί μουσειακός χώρος που θα φιλοξενεί την ιστορία του συγκροτήματος.