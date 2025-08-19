Εξοχική κατοικία: «Τρέχουν» οι τιμές το 2025 – Που «χτυπάνε κόκκινο» και γιατί

Άνοδο μεγαλύτερη του 10% στις τιμές νεόδμητων εξοχικών κατοικιών διαπιστώνει η Elxis – At Home in Greece. Υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό. Σχεδόν στα 4.700 ευρώ/τ.μ. η μέση τιμή. Ενδιαφέρον για Ιόνιο, Δυτ. Ελλάδα, Κρήτη.

Σημαντική είναι και το 2025 η αύξηση των τιμών των νεόδμητων εξοχικών κατοικιών, σύμφωνα με ανάλυση της Elxis – At Home in Greece, εταιρείας που ειδικεύεται στις πωλήσεις παραθεριστικών ακινήτων σε ξένους αγοραστές. Με βάση τα στοιχεία της Elxis, προκύπτει ετήσια άνοδος κατά 10% και άνω σε σχέση με το 2024. Όπως προκύπτει, η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό και η επιλογή όλο και περισσότερων αγοραστών για ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών, ωθούν και φέτος τις αξίες προς τα πάνω.

Ειδικότερα, το 2025, η μέση τιμή πώλησης μιας νεόδμητης κατοικίας με πισίνα και κήπο ανέρχεται σε 4.675 ευρώ/τ.μ., από 4.243 ευρώ/τ.μ. το 2024, αλλά και 3.675 ευρώ/τ.μ. το 2023 και 3.458 ευρώ/τ.μ. το 2022. Έτσι, οι πιθανές υπεραξίες για κάποιον που είχε επενδύσει σε μια εξοχική κατοικία το 2022, διαμορφώνονται σε 35%, εξέλιξη που εξηγεί και το σταθερά υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis-At Home Greece, «νεόδμητες βίλες με ιδιωτική πισίνα και εγγύτητα ή θέα προς την θάλασσα, που να μην ξεπερνούν σε κόστος τις €400.000 – 450.000 ευρώ, όπως αυτές που προσφέρει η Ελλάδα, είναι δυσεύρετες σε άλλες αγορές της Ευρώπης. Επιπλέον, η επενδυτική αξιοποίηση μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, αλλά και η διατήρηση της ανοδικής πορείας των τιμών, προσφέρουν και την προοπτική μελλοντικών υπεραξιών, ενισχύοντας έτσι το αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό».

Οι προορισμοί και οι τάσεις

Στην έρευνά της, η Elxis σημειώνει ότι οι υψηλότερες αξίες εντοπίζονται στα νησιά του Ιονίου. Φέτος, η μέση τιμή αγγίζει τα 4.866 ευρώ/τ.μ., αντανακλώντας την προσφορά νέων πολυτελών συγκροτημάτων σε παραθαλάσσια σημεία. Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, λόγω της ανάπτυξης νέων έργων υψηλών προδιαγραφών. Σταθερή τα τελευταία χρόνια είναι η ανοδική πορεία των τιμών των νέων εξοχικών και στην Βόρεια Κρήτη, ενώ στην Νότια Κρήτη, καταγράφονται πλέον σημαντικές αυξήσεις, μετά την επιβράδυνση που παρατηρήθηκε το 2023.

Όπως σημειώνει η Elxis At Home in Greece, εκ των κορυφαίων εταιρειών παροχής κτηματομεσιτικών και νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με γραφεία στη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Ουτρέχτη της Ολλανδίας, μεταξύ των επιμέρους περιοχών, στο Ιόνιο μεγάλη ζήτηση καταγράφεται στην Κέρκυρα, ενώ στην Δυτική Ελλάδα, ξεχωρίζει η ακτογραμμή στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και περιοχές, όπως η Πάλαιρος. Στην Κρήτη, τo νότιο τμήμα του Ρεθύμνου και η ευρύτερη περιοχή των Χανίων, που προσφέρουν θέα προς το Λιβυκό και το Αιγαίο Πέλαγος αντίστοιχα, αποτελούν σταθερά μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές των αγοραστών από το εξωτερικό.

Μια ακόμα τάση που είναι εμφανής και φέτος, είναι η προτίμηση όλο και περισσότερων αγοραστών σε κατοικίες, που βρίσκονται μακριά από τους «κορεσμένους» τουριστικούς προορισμούς. Η επιθυμία για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και γαλήνη είναι ο ένας λόγος για την στροφή αυτή των αγοραστών. Ο άλλος λόγος, είναι ότι οι περιοχές αυτές εμφανίζουν μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης κι άρα και μελλοντικών υπεραξιών, κάτι που ενδιαφέρει όλο και περισσότερους αγοραστές.