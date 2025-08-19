Shein: Εξετάζει την μεταφορά της έδρας για να διευκολύνει την IPO στο Χονγκ Κονγκ

Το ενδεχόμενο να μεταφέρει την βάση του στην Κίνα εξετάζει ο κολοσσός «γρήγορης μόδας» Shein με την ελπίδα ότι έτσι θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές του Πεκίνου η εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg επικαλούμενο άτομα με γνώση του θέματος, η Shein που αυτή τη στιγμή εδράζει στη Σιγκαπούρη, έχει συμβουλευτεί δικηγόρους σχετικά με την ίδρυση μητρικής εταιρείας στην ηπειρωτική Κίνα. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν είναι σίγουρο ότι η Shein θα προχωρήσει με την εν λόγω κίνηση.

Η Shein δεν έχει αποκαλύψει πολλά όσον αφορά τα σχέδιά της για αρχική δημόσια προσφορά (IPO), εκτός από το ότι είναι αποφασισμένη να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με τον εκτελεστικό πρόεδρο, Donald Tang, να το επιβεβαιώνει τον Μάρτιο. Καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου, η Shein ξεμένει από επιλογές για να πραγματοποιήσει την πολυπόθητη εισαγωγή της στην αγορά. Έτσι αυξάνεται το διακύβευμα για το τρέχον σχέδιό της να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, όπου υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση καθιστώντας κρίσιμο να «κερδίσει» τελικά τις κινεζικές αρχές, οι οποίες πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία για να προχωρήσει.

Παρ' όλο που η Shein εδρεύει στη Σιγκαπούρη, εξακολουθεί να υπόκειται στην εποπτεία των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς η Επιτροπή Ρυθμιστικής Εποπτείας Αξιών της Κίνας (CSRC) απαιτεί από όλες τις εταιρείες που έχουν σημαντικούς δεσμούς με τη χώρα, ακόμη και από εκείνες που δεν είναι εγγεγραμμένες στην Κίνα, να υποβάλλονται σε έλεγχο πριν από την εισαγωγή των μετοχών τους σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή αγορά του κόσμου.

Η αποτυχία να λάβει την έγκριση της CSRC για εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο η Shein, η οποία βασίζεται στην τεράστια αλυσίδα εφοδιασμού της Κίνας για την παραγωγή ενδυμάτων, έστρεψε την προσοχή της για την IPO στο Χονγκ Κονγκ.

