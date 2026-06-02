Το 66% των Ελλήνων μιλά στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί - Σχεδόν 4 στους 10 δεν φορούν ζώνη

Το 66% των Ελλήνων μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί (65% στην ΕΕ) σύμφωνα με το 16ο βαρόμετρο για την υπεύθυνη οδήγηση που δημοσίευσε το ίδρυμα VINCI Autoroutes, ενώ το 25% στέλνει ή/και διαβάζει μηνύματα ή email την ώρα της οδήγησης (24% στην ΕΕ).

Η ετήσια έρευνα, πραγματοποιήθηκε από την Ipsos BVA σε δείγμα 12.100 ατόμων σε 11 ευρωπαϊκές χώρες και καταγράφει τη συμπεριφορά και την εικόνα των Ευρωπαίων στο τιμόνι. Καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της εξέλιξης της επικίνδυνης συμπεριφοράς και των καλών πρακτικών που θα βοηθήσουν ιδίως στην καλύτερη καθοδήγηση των μηνυμάτων πρόληψης.

Όπως επισημαίνεται, παρά τη μείωση κατά 3% το 2024, ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα, με σχεδόν 19.800 θανάτους . Αυτή η μέτρια εξέλιξη υπογραμμίζει τον ανεπαρκή ρυθμό βελτίωσης για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και επιβεβαιώνει τη διατήρηση υψηλού ποσοστού ατυχημάτων.

Κύρια Συμπεράσματα

Οργή στους δρόμους: ο φόβος των άλλων οδηγών παραμένει πολύ υψηλός παρά τη μικρή βελτίωση στη συμπεριφορά τους

Το 82% των Ευρωπαίων οδηγών δηλώνει ότι φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών (-1, 89% των Ελλήνων οδηγών).

Το 49% παραδέχεται ότι βρίζει άλλους οδηγούς (-1, 55% των Ελλήνων οδηγών).

Το 45% κορνάρει άσκοπα στους οδηγούς που το ενοχλούν (-2, 52% των Ελλήνων οδηγών).

Το 28% σκόπιμα «κολλάει» στο όχημα ενός οδηγού που το εκνευρίζει (-2, 45% των Ελλήνων οδηγών).

Το 17% κατεβαίνει από το όχημά του για να διαπληκτιστεί με έναν άλλον οδηγό (-1, 22% των Ελλήνων οδηγών).

Σεβασμός στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: μια συμβιβαστική στάση απέναντι στους κανόνες, ασυμβίβαστη με την ασφάλεια όλων

Το 83% αναφέρει ότι υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ταχύτητας κατά λίγα χιλιόμετρα/ώρα (-2, 76% των Ελλήνων οδηγών),

Το 55% δεν σέβεται τις αποστάσεις ασφαλείας (- 1, 52% των Ελλήνων οδηγών),

Το 50% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη (-1, 61% των Ελλήνων οδηγών),

Το 33% κάνει προσπέραση από δεξιά στον αυτοκινητόδρομο (-1, 35% των Ελλήνων οδηγών),

Το 17% δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας του (-2, 37% των Ελλήνων οδηγών).

Οδήγηση με απόσπαση προσοχής: μια ανησυχητική αύξηση στη χρήση συσκευών που μειώνει την προσοχή των οδηγών

Το 77% των Ευρωπαίων οδηγών χρησιμοποιεί το smartphone ή προγραμματίζει το GPS του ενώ οδηγεί (=, 76% των Ελλήνων οδηγών).

Το 65% μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί (-2, 66%). Περισσότεροι από 1 στους 2 οδηγούς (58%) το κάνουν μέσω συστήματος συνομιλίας Bluetooth με ενσωματωμένο ηχείο (=, 52% των Ελλήνων οδηγών) και το 21% το κάνει κρατώντας το τηλέφωνο στο χέρι (-2, 31% των Ελλήνων οδηγών).

Το 24% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα κειμένου ή email ενώ οδηγεί (-1, 25% των Ελλήνων οδηγών).

Το 78% δηλώνει ότι μερικές φορές στρέφει το βλέμμα του εκτός του δρόμου για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα όταν οδηγεί (-3, 70% των Ελλήνων οδηγών).

Νωθρότητα και κόπωση κατά την οδήγηση: επικίνδυνες συμπεριφορές με συχνά υποτιμημένες συνέπειες

Το 30% των Ευρωπαίων οδηγών λέει ότι πιάνει το τιμόνι ενώ αισθάνεται έντονη κούραση (-2, 41% των Ελλήνων οδηγών).

Μεταξύ αυτών:

Το 77% παραδέχεται ότι μερικές φορές δίνει λιγότερη προσοχή στην οδήγηση και ότι το μυαλό του περιπλανιέται έναντι του 53% των οδηγών γενικά (Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 83% έναντι 60%).

Το 39% έχει την εντύπωση ότι έχει αποκοιμηθεί ελάχιστα στο τιμόνι έναντι του 24 % των οδηγών γενικά (Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 43% έναντι 28%).

Το 38% δεν σταματά ποτέ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για να κοιμηθεί έναντι του 36% των οδηγών γενικά (Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 41% έναντι 39%).

Το 25% θεωρεί πολύ επικίνδυνο να οδηγεί όταν αισθάνεται πολύ κουρασμένος έναντι του 49% των οδηγών γενικά (Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 24% έναντι 41%).

Αλκοόλ, ναρκωτικά και φάρμακα: μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση μεταξύ των νεαρών οδηγών

Το 5% των οδηγών (=, 10% των Ελλήνων οδηγών) έχει ήδη οδηγήσει σε κατάσταση μέθης, δηλαδή ενώ έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και αισθάνεται τις επιπτώσεις του αλκοόλ στη φυσική του κατάσταση ή την αντίληψή του. Μεταξύ αυτών, μόνο το 44% θεωρεί πραγματικά πολύ επικίνδυνο να οδηγεί κανείς υπό την επήρεια αλκοόλ έναντι του 84% των οδηγών γενικά, (Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 43% έναντι του 76%),

Το 7% έχει ήδη οδηγήσει υπό την επήρεια φαρμάκων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εγρήγορσή τους (Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 9%).

Το 4% των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών (+1, 3% ) οδηγεί υπό την επήρεια ναρκωτικών -κοκαΐνης, έκστασης κ.λπ.- έναντι του 2% των οδηγών γενικά (Στην Ελλάδα το 4%).

Ασφάλεια των εργαζομένων: η έλλειψη επαγρύπνησης εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία

Το 71% των οδηγών δεν εφαρμόζει συστηματικά τα προληπτικά μέτρα που είναι απαραίτητα (επιβράδυνση και μετακίνηση όσο το δυνατόν πιο μακριά) για την ασφάλεια των αστυνομικών και εργαζομένων όταν πλησιάζει σε μια ζώνη επέμβασης (-2 , 79% των Ελλήνων οδηγών),

Το 53% ξεχνά να επιβραδύνει κοντά σε μια ζώνη οδικών έργων (+2, 45% των Ελλήνων οδηγών).

«Αντιμέτωποι με τις τραγωδίες που συνδέονται με την οδική ανασφάλεια και οι οποίες επιμένουν χρόνο με τον χρόνο, όλοι οι οδηγοί πρέπει να αναθεωρήσουν τη συμπεριφορά τους πίσω από το τιμόνι. Καταρχάς, όσοι διαπράττουν σοβαρά αδικήματα πρέπει να λάβουν υπόψη τις τραγικές συνέπειες της απερίσκεπτης ανάληψης κινδύνων, αλλά ο καθένας από εμάς πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η οδήγηση απαιτεί αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν σε κάθε χώρα και πλήρη προσοχή», δήλωσε η Bernadette Moreau, Διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος VINCI Autoroutes.

«Τα ευρήματα του φετινού Ευρωβαρόμετρου οδικής ασφάλειας επαναφέρουν ζητήματα ασφαλούς οδήγησης που παραμένουν κρίσιμα στο πέρασμα των χρόνων, όπως η χρήση κινητού και GPS κατά την οδήγηση. Όλοι όσοι δρούμε στο πεδίο της οδικής ασφάλειας οφείλουμε να ανανεώσουμε τη δέσμευση στο στόχο μας για μηδενισμό των θανατηφόρων ατυχημάτων, αλλά και ως οδηγοί οφείλουμε να αναλάβουμε μία ευθύνη και μια δέσμευση για αλλαγή συμπεριφοράς», ανέφερε ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

«Τα αποτελέσματα του 16ου Βαρόμετρου για την Υπεύθυνη Οδήγηση δείχνουν ότι, παρά τα θετικά σημάδια βελτίωσης που καταγράφονται και στη χώρα μας, η απόσπαση προσοχής, η κόπωση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και οι επιθετικές συμπεριφορές εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Ως Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», θεωρούμε ότι η διαρκής εκπαίδευση, η πρόληψη και η καλλιέργεια κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας από νεαρή ηλικία αποτελούν τη βάση για τη βιώσιμη μείωση των τροχαίων συμβάντων και των συνεπειών τους», σημείωσε η Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά, Πρόεδρος Ι.Ο.Α.Σ. «Πάνος Μυλωνάς» .