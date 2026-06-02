Γεωργιάδης: Διασφαλίστηκαν 300 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το «Προλαμβάνω»

Με περισσότερους από 5,5 εκατομμύρια πολίτες να έχουνε ήδη εξεταστεί για μία σειρά από σοβαρά νοσήματα και να έχουν διαγνωστεί έγκαιρα αποφεύγοντας τα χειρότερα, το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» πλησιάζει την μετά ταμείου ανάκαμψης εποχή με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να διαβεβαιώνει πως η συνέχιση του έχει εξασφαλιστεί. Επ’ αυτού διασφαλίστηκαν 300 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ώστε το πρόγραμμα των προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του στη μετά ταμείου ανάκαμψης εποχή.

Ο υπουργός υγείας τόνισε ότι η συνέχιση του προγράμματος «προλαμβάνω» κάνει δύο φορές καλό στη δημόσια υγεία, αφενός δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να διαγνώσουν έγκαιρα ένα νόσημα με το οποίο η υγεία τους επιβαρύνεται και θα χρειάζονταν περαιτέρω εξετάσεις και επεμβάσεις, ή φαρμακευτικές αγωγές, αλλά κάνει καλό και στο εργαλείο του clawback γιατί βοηθά στην απομείωσή του.

Μείωση clawback κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες

Συγκεκριμένα για τα βιολογικά- για τα διαγνωστικά κέντρα δηλαδή -ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέλαβε claw back της τάξης του 44% και κατάφερε να το ρίξει κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες στο 14%, γεγονός που καθιστά βιώσιμη τη λειτουργία των κέντρων και το άνοιγμα νέων κέντρων όπως έγινε με το νέο κέντρο πυρηνικής ιατρικής του ομίλου Βιοϊατρική στο Περιστέρι, το οποίο εγκαινίασε ο υπουργός υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις εκλογές η κυβέρνηση θα έχει φτιάξει ένα φιλικό οικοσύστημα που να μπορεί να ευνοεί την ομαλή λειτουργία της πρόληψης η οποία βρίσκεται στην καρδιά της δημόσιας υγείας.

Μιλώντας σε προσωπικό τόνο για τον ιδρυτή της Βιοϊατρικής, Βαγγέλη Σπανό που απεβίωσε στην πανδημία του κορονοϊού, ο Άδωνις Γεωργιάδης θυμήθηκε την πρώτη του συνάντηση μαζί του πριν από 12 χρόνια στην πρώτη του θητεία στο υπουργείο Υγείας όταν είχε κληθεί να βάλει τάξη στα οικονομικά του υπουργείου Υγείας σε μια πολύ δύσκολη εποχή με την τρόικα.

Η πρώτη διδακτική συνάντηση του υπ. Υγείας με τον αείμνηστο Βαγγέλη Σπανό

«Μέχρι τότε οι άνθρωποι που έβλεπα στο υπουργείο πάντα ερχόντουσαν για λίγα λεπτά και κάτι μου ζητούσαν. Όταν ήρθε ο Ευάγγελος Σπανός έμεινε περισσότερο από 2 ώρες στο γραφείο μου, μου παρέδωσε ένα εντατικό μάθημα νοικοκυρέματος των δαπανών υγείας του κράτους. Μου εξήγησε από που χάνει χρήματα το σύστημα, πώς μπορεί να εξοικονομήσει πόρους και πώς μπορεί να μπει μία τάξη σε όλο αυτό, μ’ εμένα να τον παρακολουθώ και να μαθαίνω. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο γραφείο μου όχι για να ζητήσει κάτι -δεν ζήτησε τίποτα- αλλά για να μου δώσει ένα εντατικό μάθημα διαχείρισης των οικονομικών της υγείας», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Αττικής που συμμετέχει στις εξετάσεις του προγράμματος «προλαμβάνω» κατοικεί στην πυκνοκατοικημένη περιοχή της Δυτικής Αττικής εκεί που υπάρχουν πολλές συμβεβλημένες δομές για να μπορέσουν οι πολίτες να κάνουν τις εξετάσεις τους, όπως είπε ο υπουργός Υγείας. Ο ίδιος τόνισε πόσο στενά συνεργάζεται με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στο κομμάτι του «Προλαμβάνω» που άλλαξε την εικόνα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.

16 μήνες αναμονή για ψηφιακή μαστογραφία στο Λουξεμβούργο, σε 24 ώρες στην Ελλάδα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε πως αν σήμερα μία γυναίκα στο πολύ προηγμένο Λουξεμβούργο που φαίνεται ως μια μικρή χώρα παράδεισος της Ευρώπης χρειαστεί να κάνει ψηφιακή μαστογραφία θα χρειαστεί να περιμένει 16 μήνες. Στην Ελλάδα μία γυναίκα μπορεί να κάνει μέσα σε 24 ώρες ψηφιακή μαστογραφία έχοντας την επιλογή να την κάνει σε μία δημόσια ή ιδιωτική δομή με μία μικρή συμμετοχή -κάτι που το υπουργείο Υγείας ουδέποτε διαφήμισε, την ώρα που μακριές αναμονές και οι μεγάλες συμμετοχές αποτελούν το γενικό κανόνα για πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Άλλωστε για μας δεν υπάρχει δημόσια και ιδιωτική υγεία, η υγεία είναι ενιαία», τόνισαν από κοινού ο υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι οποίοι εγκαινίασαν το μεσημέρι το νέο κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής του Ομίλου Βιοϊατρική στο Περιστέρι, με το νέο υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα πλέον υπερσύγχρονα κέντρα του εξωτερικού.