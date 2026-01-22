Ένας στους πέντε καρδιαγγειακούς θανάτους συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες

Παράγοντες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, η μόλυνση από χημικά και πλαστικά, συμβάλλουν σε 4 έως 6 εκατ. καρδιαγγειακούς θανάτους ετησίως.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) χαιρετίζει την ιστορική κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε στις 20 Ιανουαρίου από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (ACC), την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς (WHF), η οποία αναδεικνύει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ως μείζονες κινδύνους για την καρδιαγγειακή υγεία.

Σύμφωνα με τη δήλωση, παράγοντες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, η μόλυνση από χημικά και πλαστικά, η έκθεση σε τεχνητό φως και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής -συμπεριλαμβανομένων των ακραίων θερμοκρασιών- συμβάλλουν σε 4 έως 6 εκατομμύρια καρδιαγγειακούς θανάτους ετησίως, δηλαδή περίπου στο 20% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα παγκοσμίως.

Οι επιστημονικές αυτές διαπιστώσεις καθιστούν σαφές ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύον ζήτημα, αλλά πρέπει να ενσωματωθούν ισότιμα στις στρατηγικές πρόληψης, διάγνωσης και διαχείρισης των καρδιαγγειακών παθήσεων, μαζί με τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου όπως π.χ., το κάπνισμα, η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες, συντονισμένες και αποτελεσματικές πολιτικές παρεμβάσεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τη μείωση της ηχορύπανσης και την προστασία των ευάλωτων πληθυσμών, οι οποίοι πλήττονται δυσανάλογα από την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Ο πρόεδρος της ΕΚΕ, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Κ. Τούτουζας αναφέρει: «Η προστασία της καρδιαγγειακής υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα καθαρότερο, πιο βιώσιμο και υγιές περιβάλλον αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει την επιστημονική έρευνα, την ενημέρωση των πολιτών και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων να λαμβάνει υπόψη και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις».