Θεμιστοκλέους: Μικρή κάμψη στα περιστατικά γρίπης, ίσως κορυφωθούν τον Φεβρουάριο

«Ελεγχόμενη» αλλά και υπό συνεχή παρακολούθηση χαρακτήρισε την κατάσταση του συστήματος Υγείας στα νοσοκομεία ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας για την τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα και τη διαχείριση των νοσοκομείων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Θεμιστοκλέους παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της γρίπης, τους εμβολιασμούς, τη μείωση των χρόνων αναμονής στα επείγοντα και τις παρεμβάσεις που εφαρμόζονται για την αποσυμφόρηση του ΕΣΥ.

Γρίπη: Μικρή κάμψη, αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Αναφερόμενος στη γρίπη, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται μικρή κάμψη στις επισκέψεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, στις νοσηλείες και στη θετικότητα στην κοινότητα. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως το κύμα έχει τελειώσει, καθώς η κορύφωση αναμένεται συνήθως τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ιδιαίτερα αν σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 2,7 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης, ενώ απηύθυνε έκκληση σε άτομα άνω των 60 ετών και σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό. Το εμβόλιο, όπως υπενθύμισε, διατίθεται χωρίς συνταγή σε όλα τα φαρμακεία και απαιτεί περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτύξει πλήρη προστασία.

Παράλληλα, συνέστησε σε όσους εμφανίζουν συμπτώματα να επικοινωνούν με τον γιατρό τους, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, αλλά σωστή ιατρική καθοδήγηση.

Μείωση στο μισό του χρόνου αναμονής στα επείγοντα στα νοσοκομεία

Ο υφυπουργός Υγείας παρουσίασε στοιχεία για τη λειτουργία των ΤΕΠ, επισημαίνοντας ότι, παρά την αυξημένη πίεση των χειμερινών μηνών, έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση στον χρόνο αναμονής.

Όπως ανέφερε, η μέση αναμονή στα επείγοντα έχει μειωθεί από 9 ώρες σε 4,5 με 5 ώρες, αποτέλεσμα προσλήψεων προσωπικού, ανακαινίσεων, νέου εξοπλισμού και της εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης με «βραχιολάκι».

Ειδική αναφορά έκανε στα παιδιατρικά νοσοκομεία, όπου ο χρόνος αναμονής έχει περιοριστεί σε 1,5 με 2 ώρες.

Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι η προτεραιότητα στα επείγοντα δεν καθορίζεται από τη σειρά άφιξης, αλλά από τη βαρύτητα του περιστατικού, υπογραμμίζοντας ότι σε σοβαρά περιστατικά «η αναμονή είναι μηδενική».

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, εντός Φεβρουαρίου όλα τα νοσοκομεία θα έχουν ενταχθεί στο σύστημα του «βραχιολακίου», ενώ έως το καλοκαίρι οι πολίτες θα μπορούν από το σπίτι τους να ενημερώνονται για τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής ανά νοσοκομείο, ώστε να επιλέγουν πού θα απευθυνθούν, εφόσον το περιστατικό το επιτρέπει.

Ραντεβού με γιατρούς

Τέλος, αναφερόμενος στο νέο σύστημα ραντεβού, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μεταξύ των καλύτερων χωρών της Ε.Ε. ως προς την ταχύτητα πρόσβασης σε ειδικούς γιατρούς. Όπως είπε, ραντεβού που παλαιότερα απαιτούσαν 8 έως 12 μήνες, σήμερα μπορούν να κλειστούν σε 2–3 ημέρες.

Τα διαθέσιμα ραντεβού αυξήθηκαν από 4 σε 10 εκατομμύρια τον μήνα, ενώ μόνο τον Δεκέμβριο κλείστηκαν περίπου 500.000 ραντεβού, έναντι 340.000 τον Οκτώβριο. Οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέσω της γραμμής 1566 ή των ψηφιακών υπηρεσιών.

«Το 112 σώζει ζωές»

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αρχή της συνέντευξης του στον Γ. Σιαδήμα, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης προειδοποίησης μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, αλλά και στην πορεία της γρίπης και τη λειτουργία των νοσοκομείων μιλώντας μετά τα χθεσινά φονικά πλημμυρικά φαινόμενα

Ο υφυπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο θυμάτων, σε Γλυφάδα και Άστρος τόσο του στελέχους του Λιμενικού όσο και της γυναίκας, τονίζοντας ότι «όταν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ξανασυμβεί».

Όπως υπογράμμισε, οι κλιματικές συνθήκες έχουν αλλάξει και η χώρα οφείλει να προσαρμοστεί, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τη χρήση του 112 απολύτως ορθή, σημειώνοντας ότι στόχος είναι «να μην υπάρξει καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής».