Σημαντικότερο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα το επενδυτικό clawback - Θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ

Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία (ΠΕΦ) αποτελεί με 17 Μονάδες παραγωγής φαρμάκου τον μεγαλύτερο εργοδότη στην Αν. Αττική και υλοποιεί έως το 2028 επενδυτικό έργο ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ, δημιουργώντας 5.500 νέες θέσεις εργασίας. Χάρη στην παραγωγική δραστηριότητα της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας η Ελλάδα έχει τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην ΕΕ27 και καλύπτει το 12% των Ευρωπαίων πολιτών.

Οι γεωπολιτικές και οι γεωοικονομικές ανακατατάξεις που συντελούνται στην εποχή μας, μετατρέπουν την παραγωγή και την επάρκεια φαρμάκου σε ζήτημα εθνικής και κοινωνικής ασφάλειας. Η Ευρώπη οδηγήθηκε τα τελευταία χρόνια σε αποβιομηχάνιση με τον νέο προστατευτισμό των ΗΠΑ, που επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ και την στροφή της Κίνας στην καινοτομία να αυξάνουν τις πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα και να εντείνουν την αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού μοντέλου. Σε αυτό το ρευστό και αβέβαιο τοπίο, η χώρα μας έχει την ευκαιρία να αναδειχτεί σε οικονομικό και παραγωγικό κόμβο παραγωγής φαρμάκου για ολόκληρη την ΝΑ Ευρώπη όπως επεσήμανε στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (για την παραδοσιακή κοπή της πίτας) ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Θοδωρής Τρύφων.

5.500 νέες θέσεις εργασίας

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ χαρακτήρισε πιο επιτυχημένο παράδειγμα ΣΔΙΤ των τελευταίων ετών το επενδυτικό clawback το οποίο οδήγησε στην υλοποίηση νέων παραγωγικών και ερευνητικών υποδομών με επενδύσεις ύψους 1,8 δισεκατ. € έως το 2028, δημιουργώντας 5.500 νέες θέσεις εργασίας για την ελληνική Οικονομία.

Έναρξη της Ακαδημίας κατάρτισης με την ειδικότητα του παρασκευαστή φαρμάκου

Με τις νέες αυτές επενδύσεις, η ΠΕΦ μπορεί να εγγυηθεί για την κάλυψη του 70% των αναγκών των ελλήνων ασθενών τόσο σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όσο και σε νοσοκομειακή περίθαλψη, καλύπτοντας παράλληλα το 12% των αναγκών των Ευρωπαίων σε γενόσημα φάρμακα. Το αμέσως επόμενο ΣΔΙΤ της ΠΕΦ με το υπουργείο Παιδείας αφορά την ίδρυση της πρώτης Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης ώστε η Ελλάδα να παράγει εκείνες τις ειδικότητες των εργαζομένων που απαιτούνται στις νέες Παραγωγικές Μονάδες. Η Ακαδημία που ξεκινά στην Τρίπολη όπου βρίσκεται ένας μεγάλος φαρμακευτικός παραγωγικός κόμβος της περιφέρειας, θα λειτουργήσει τον Μάρτιο με 2ετείς σπουδές, ξεκινώντας από την ειδικότητα του παρασκευαστή φαρμάκου.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μεγαλύτερος εργοδότης στην Αν. Αττική

Μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης όπου οι πόροι θα είναι μικρότεροι και πρέπει να αξιοποιηθούν στοχευμένα, η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν πυλώνα στοχευμένης προσέλκυσης επενδύσεων, διαθέτοντας 51 εταιρείες και 27 Παραγωγικές Μονάδες και Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης, όπως υπογράμμισε ο Θοδωρής Τρύφων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται 10 νέα έργα και 14 νέα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης που παραδίδουν στην ελληνική οικονομία 5.500 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία στην ανατολική Αττική κατέχει πλέον 17 παραγωγικές Μονάδες αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη σε αυτήν την βιομηχανική περιοχή του λεκανοπεδίου.

Επειδή όμως Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, ειδικά στην περιοχή της Τρίπολης και σε μία βιομηχανική ζώνη που βρίσκονταν σε παρακμή, 3 φαρμακευτικές εταιρίες με επενδύσεις της έδωσαν νέα ζωή, δημιουργώντας 1000 νέες θέσεις εργασίας για την ελληνική Οικονομία σε ορίζοντα τριετίας.

Μονιμοποίηση του επενδυτικού clawback

Η ανεμπόδιστη συνέχιση αυτής της επιχειρηματικής άνθισης έχει προϋποθέσεις, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι που την απειλούν. Μεταξύ των κινδύνων ο πρόεδρος της ΠΕΦ εντοπίζει την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης (με διψήφια ποσοστά -11%), που σε συνδυασμό με την αισθητά μικρότερη χρηματοδότηση του φαρμάκου από το κράτος, οδηγεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των επιστροφών (clawback) 20%, που δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στις επιχειρήσεις.

«Δεν ζητάμε χρήματα γενικά και αορίστως, ζητάμε στοχευμένες δράσεις όπως την μονιμοποίησή του επενδυτικού clawback, την θεραπεία στρεβλώσεων όπως ο ΙΦΕΤ που είναι μεν απολύτως απαραίτητος για να έρχονται στην Ελλάδα φάρμακα που χρειάζονται οι ασθενείς, αλλά «φορτώνει» το clawback με επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ» όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΕΦ. Στο δύσκολο και μεταβαλλόμενο σημερινό περιβάλλον η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία ως μεγάλη δύναμη έρχεται να συμβάλλει στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για διαρθρωτικά μέτρα, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να αυξήσει την παραγωγικότητα του κράτους, να ενισχύσει την εθνική οικονομία και να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών-Ελλήνων και ευρωπαίων.

Νέα ΚΥΑ και για τις θυγατρικές εταιρίες

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στα αιτήματα της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η νέα ΚΥΑ για το επενδυτικό πρόγραμμα του 2026-2027 που θα περιλαμβάνει στο επενδυτικό clawback και τις θυγατρικές εταιρείες, με συνέπεια το ύψος του να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να στέκεται μόνο στην επιτυχία της στον τουρισμό, η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν κρίσιμο πυλώνα ανάπτυξης για το κράτος και η μονιμοποίηση του επενδυτικού clawback είναι εξασφαλισμένη όσο υπάρχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το κράτος δημιουργεί πλεονάσματα» τόνισε ο υπ. Υγείας.

Τα εύσημα στην Ελλάδα από τον Οικονομικό Σύμβουλο του Τραμπ

Ο Α. Γεωργιάδης σχολίασε πως στο κλειστό δείπνο που οργάνωσε η αμερικανίδα Πρέσβης Κίμπελρι Γκίλφοιλ, ο οικονομικός Σύμβουλος του Τραμπ, Στίβεν Μίραν είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί το παγκόσμιο παράδειγμα της επιστροφής την επιτυχία και πως τα αποτελέσματα της χώρας μας είναι εκπληκτικά.

Ο υπουργός Υγείας στη συνέχεια αναφέρθηκε στα τρία μέτρα που έχουν ληφθεί για τον έλεγχο του clawback μετά την εφαρμογή του ενεργού/μη ενεργού ΑΜΚΑ, την διάταξη για επιβολή clawback στον ΙΦΕΤ, την απαγόρευση συγχορήγησης φαρμάκων που δεν θα έπρεπε να συγχορηγούνται στις ιατρικές συνταγές και τον έλεγχο των δαπανών κυρίως από ΦΥΚ (Φάρμακα Υψηλού Κόστους) μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία.

Έχουμε τις μικρότερες ελλείψεις φαρμάκων στην ΕΕ27

«Η ελληνική αγορά έχει λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων και μάλιστα είμαστε η χώρα χάρη στην ειδική πλατφόρμα του ΕΟΦ και την ύπαρξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας που έχουμε τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών» επεσήμανε ο Α. Γεωργιάδης.

Τι είπε ο υπ. Υγείας για το εμβόλιο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Κάνοντας μία παρένθεση για το πού βρισκόμαστε και πού οδεύουμε, ο Υπ. Υγείας σχολίασε ότι το εμβόλιο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΟΦ δεν είναι εγκεκριμένο εμβόλιο. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο εγκεκριμένο εμβόλιο και ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων με μη εγκεκριμένο εμβόλιο θα οδηγήσει στην απαγόρευση των εξαγωγών κρεάτων, σχολιάζοντας ότι κάποιοι θέλουν να μας κάνουν Ουγγαρία, μια χώρα όπου η ευλογιά των προβάτων έχει γίνει ενδημική.

Το επενδυτικό πρόγραμμα για τη νέα 5ετία

Από δική του μεριά ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης σχολίασε για τα επενδυτικά προγράμματα της Ελλάδας πως το επενδυτικό πρόγραμμα του 2019 ήταν ύψους 5 δισεκατ. €, για την 5ετία 2021-2025 ήταν ύψους 10 δισ. ευρώ και για την νέα 5ετια ανέρχεται σε 22 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια, τόνισε πως μετά τον ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης η χρηματοδότηση θα προκύπτει μέσα από ειδικούς φόρους, άρα χρειαζόμαστε ισχυρή οικονομία και διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχουν τα επενδυτικά εργαλεία και οι πόροι ώστε να μην απολέσουμε καμία δυναμική. Ο Νίκος Παπαθανάσης κλείνοντας θύμισε πως οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται περίπου δύο με τρία χρόνια να αποτυπωθούν στην οικονομία και δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές την επόμενη ημέρα.