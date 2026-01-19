Καρκίνος του πνεύμονα: Σταθεροποιήθηκαν τα ποσοστά θνησιμότητας των γυναικών στην ΕΕ

Οι ερευνητές προβλέπουν ότι στην ΕΕ θα καταγραφούν περίπου 1.230.000 θάνατοι από όλες τις μορφές καρκίνου το 2026.

Έπειτα από αύξηση για περισσότερα από 25 χρόνια, τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα στις γυναίκες που ζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι επιτέλους σταθεροποιούνται, σύμφωνα με προβλέψεις για τα ποσοστά θνησιμότητας της νόσου για το 2026 που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Annals of Oncology».

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Κάρλο Λα Βέκια, καθηγητή Ιατρικής Στατιστικής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, ανέλυσαν τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο στα κράτη μέλη της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέτασαν τις πέντε πιο πυκνοκατοικημένες χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία) και μεμονωμένα τα ποσοστά σε άνδρες και γυναίκες για τον καρκίνο στο στομάχι, τα έντερα, το πάγκρεας, τον πνεύμονα, τον μαστό, τη μήτρα, τις ωοθήκες, τον προστάτη, την ουροδόχο κύστη και τη λευχαιμία. Συνέλεξαν δεδομένα για τους θανάτους από τις βάσεις δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των Ηνωμένων Εθνών από το 1970 ως το 2022.

Οι ερευνητές προβλέπουν ότι στην ΕΕ θα καταγραφούν περίπου 1.230.000 θάνατοι από όλες τις μορφές καρκίνου το 2026, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 172.000 θάνατοι από καρκίνο συνολικά. Τα ποσοστά θανάτων από τους περισσότερους καρκίνους προβλέπεται να μειωθούν στις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση τους θανάτους από καρκίνο του παγκρέατος στις γυναίκες της ΕΕ (αύξηση 1%) και τους θανάτους από καρκίνο του παχέος εντέρου στις γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο (αύξηση 3,7%).

Βέβαια, λόγω της αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων στον πληθυσμό, ο πραγματικός αριθμός των θανάτων από καρκίνο θα αυξηθεί από 666.924 την περίοδο 2020-2022 σε 684.600 άνδρες στην ΕΕ το 2026 και από 534.988 σε 544.900 γυναίκες. Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο αριθμός των θανάτων θα παραμείνει σχετικά σταθερός και για τα δύο φύλα: περίπου 91.400 θάνατοι στους άνδρες το 2026 (από 91.000) και 80.500 στις γυναίκες (από 79.980).

Οι ερευνητές έδωσαν για το 2026 μεγαλύτερη έμφαση στις προβλέψεις για τον καρκίνο του πνεύμονα, που παραμένει η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο και για τα δύο φύλα στην ΕΕ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ποσοστά θνησιμότητας των γυναικών από καρκίνο του πνεύμονα μειώνονται εδώ και αρκετά χρόνια, αν και είχαν υψηλότερη κορύφωση σε σχέση με αυτή που παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα στις γυναίκες των χωρών της ΕΕ συνέχιζαν να αυξάνονται.

Στη νέα μελέτη προβλέπεται ότι τα τυποποιημένα ως προς την ηλικία ποσοστά θνησιμότητας (ASR) στις γυναίκες της ΕΕ θα σταθεροποιηθούν σε περίπου 12,5 θανάτους ανά 100.000 γυναίκες το 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση λίγο πάνω από 5% σε σύγκριση με την περίοδο 2020-2022.

Μοναδική εξαίρεση είναι η Ισπανία, όπου τα ποσοστά θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα στις γυναίκες αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται κατά 2,4% το 2026, φθάνοντας περίπου τους δέκα θανάτους ανά 100.000 γυναίκες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ποσοστά θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα στις γυναίκες προβλέπεται να μειωθούν κατά 13,4% σε σύγκριση με την περίοδο 2020-2022, με 14,85 θανάτους ανά 100.000 γυναίκες.

Ωστόσο, οι μειώσεις στον καρκίνο του πνεύμονα στις ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να παρατηρηθούν μόνο στις γυναίκες ηλικίας έως 64 ετών. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, τα ποσοστά θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Στους άνδρες, τα ποσοστά θνησιμότητας συνεχίζουν να μειώνονται, αν και αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν διπλάσια από τα ποσοστά που παρατηρούνται στις γυναίκες το 2026. Ο λόγος, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ότι οι άνδρες άρχισαν να καπνίζουν νωρίτερα από τις γυναίκες. Στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι γυναίκες άρχισαν να καπνίζουν νωρίτερα από ό,τι οι γυναίκες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, αλλά άρχισαν επίσης να το σταματούν νωρίτερα. Τώρα, η συχνότητα εμφάνισης του καπνίσματος και για τα δύο φύλα είναι χαμηλότερη στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο (κάτω από 10%) σε σχέση με την ΕΕ.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Κάρλο Λα Βέκια, σημειώνει ότι «τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τη διαρκή σημασία του καπνίσματος στη θνησιμότητα από καρκίνο. Ο έλεγχος του καπνίσματος παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της πρόληψης του καρκίνου του πνεύμονα και συμβάλλει επίσης στην πρόληψη άλλων μορφών καρκίνου, όπως του παγκρέατος. Οι πολιτικές περιορισμού της χρήσης καπνού έχουν αποτρέψει εκατομμύρια θανάτους που σχετίζονται με το κάπνισμα, ωστόσο η εφαρμογή τους παραμένει άνιση σε όλη την Ευρώπη».

Ο ίδιος κάνει λόγο για «ανισότητες στα ποσοστά θανάτων από καρκίνο μεταξύ χωρών και φύλων που εξακολουθούν να υφίστανται. Σε αρκετές χώρες, ο προσυμπτωματικός έλεγχος, η διάγνωση και η αντιμετώπιση του καρκίνου μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις. Αυτό αφορά κυρίως στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ