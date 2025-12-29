Τα 10+1 ορόσημα του 2025 στην Υγεία, με τη σφραγίδα του ΠΟΥ

Αντιμέτωπος με δραστικές περικοπές χρηματοδότησης, ο Οργανισμός επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων.

Το 2025 σημαδεύτηκε από 10+1 σημαντικά επιτεύγματα, αλλά και σοβαρές προκλήσεις για την παγκόσμια υγεία. Αντιμέτωπος με δραστικές περικοπές χρηματοδότησης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει τα ορόσημα της χρονιάς που τελειώνει και επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων, με στόχο καλύτερη υγεία για όλους.

1.Νίκες στην εξάλειψη ασθενειών

Εν μέσω πολλών προκλήσεων, το 2025 έφερε σημαντικές νίκες για τον έλεγχο και την εξάλειψη των ασθενειών.

Εξάλειψη της μετάδοσης ασθενειών από μητέρα σε παιδί

Οι Μαλδίβες έγιναν η πρώτη χώρα που πέτυχε «τριπλή εξάλειψη» της μετάδοσης του HIV, της σύφιλης και της ηπατίτιδας Β από μητέρα σε παιδί. Η Βραζιλία αναγνωρίστηκε επίσης για την εξάλειψη της μετάδοσης του HIV από μητέρα σε παιδί, καθιστώντας την την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στην Αμερική που πέτυχε αυτό το ιστορικό ορόσημο.

Εξάλειψη του τραχώματος, της ασθένειας του ύπνου και της τύφλωσης του ποταμού

Το Μπουρούντι, η Αίγυπτος και τα Φίτζι εξάλειψαν το τράχωμα, ενώ η Γουινέα και η Κένυα εξάλειψαν την ασθένεια του ύπνου. Ο Νίγηρας έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που εξάλειψε την τύφλωση των ποταμών. Η παγκόσμια έκθεση του ΠΟΥ για τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες (NTDs) δείχνει 32% λιγότερους ανθρώπους που χρειάζονται θεραπεία για μια NTD από το 2010, με 867 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν λάβει θεραπεία το 2023.

Μείωση των θανάτων από φυματίωση

Οι θάνατοι από φυματίωση (TB) μειώθηκαν σημαντικά, με τις αφρικανικές και ευρωπαϊκές περιφέρειες του ΠΟΥ να επιτυγχάνουν μειώσεις 46% και 49% την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, η φυματίωση εξακολουθεί να σκοτώνει 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους το 2024, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης παραγόντων κινδύνου όπως ο HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και ο υποσιτισμός.

Πρόοδος στον έλεγχο της ελονοσίας

Το 2025, η Γεωργία, το Σουρινάμ και το Ανατολικό Τιμόρ πιστοποιήθηκαν ως χώρες απαλλαγμένες από την ελονοσία, και 7 επιπλέον νέες χώρες στην Αφρική εισήγαγαν εμβόλια κατά της ελονοσίας - μια βασική παρέμβαση για την επιβίωση των παιδιών. Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό σε 24 χώρες, καλύπτοντας περισσότερα από 10 εκατομμύρια παιδιά ετησίως. Η ευρύτερη χρήση νέων εργαλείων κατά της ελονοσίας, συμπεριλαμβανομένων των διχτυών διπλού συστατικού και των εμβολίων που συνιστώνται από τον ΠΟΥ, συνέβαλε στην πρόληψη περίπου 170 εκατομμυρίων κρουσμάτων και 1 εκατομμυρίου θανάτων το 2024.

2.Κλιμάκωση των προγραμμάτων εμβολιασμού

Με την υποστήριξη του ΠΟΥ και των συνεργατών του, οι χώρες συνεχίζουν να ενισχύουν τα προγράμματα εμβολιασμού για την προστασία από ασθένειες όπως η μηνιγγίτιδα, η πνευμονιοκοκκική νόσος, η πολιομυελίτιδα, ο ροταϊός και ο HPV (ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων - μια σημαντική αιτία καρκίνου του τραχήλου της μήτρας). Στις 17 Νοεμβρίου, την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας, ο ΠΟΥ και οι συνεργάτες του ανακοίνωσαν 86 εκατομμύρια κορίτσια που εμβολιάστηκαν κατά του HPV. Το 2025, χώρες όπως το Μπουτάν, η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδονησία, η Νιγηρία, το Τατζικιστάν, το Πακιστάν και η Ρουάντα επέκτειναν τον εμβολιασμό και τον έλεγχο κατά του HPV - φέρνοντας τον κόσμο πιο κοντά στην εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Οι παγκόσμιες προσπάθειες ανοσοποίησης έχουν οδηγήσει σε μείωση κατά 88% των θανάτων από ιλαρά μεταξύ 2000 και 2024. Σχεδόν 59 εκατομμύρια ζωές έχουν σωθεί από το εμβόλιο κατά της ιλαράς από το 2000. Παρά τους λιγότερους θανάτους, τα κρούσματα ιλαράς αυξάνονται παγκοσμίως, με περίπου 11 εκατομμύρια μολύνσεις το 2024 - σχεδόν 800.000 περισσότερα από τα επίπεδα πριν από την πανδημία το 2019. Απαιτείται τουλάχιστον 95% κάλυψη με δύο δόσεις εμβολίου κατά της ιλαράς για να σταματήσει η μετάδοση και να προστατευθούν οι κοινότητες από τα ξεσπάσματα αυτού του εξαιρετικά μεταδοτικού ιού.

Ενώ το 89% των βρεφών παγκοσμίως έλαβε τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά της διφθερίτιδας, του τετάνου και της πολιομυελίτιδας (DTP), 20 εκατομμύρια παιδιά έχασαν τα απαραίτητα εμβόλια το 2024 λόγω συγκρούσεων, διακοπών εφοδιασμού και αύξησης της παραπληροφόρησης σχετικά με τα εμβόλια.

3.Υγιέστερες ζωές για περισσότερους ανθρώπους

Η έκθεση του ΠΟΥ για τα Παγκόσμια Στατιστικά Υγείας του 2025 έδειξε ότι 1,4 δισεκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι απολαμβάνουν πιο υγιεινή ζωή χάρη στη μειωμένη χρήση καπνού, στον καθαρότερο αέρα και στη βελτίωση του νερού και των συνθηκών υγιεινής. Τα ποσοστά του HIV και της φυματίωσης μειώνονται και λιγότεροι άνθρωποι χρειάζονται θεραπεία για παραμελημένες τροπικές ασθένειες.

Παρά τις επιτυχίες αυτές, η πρόοδος προς την αυξημένη κάλυψη των βασικών υπηρεσιών υγείας και της προστασίας έκτακτης ανάγκης εξακολουθεί να υστερεί. Οι μητρικοί και παιδικοί θάνατοι δεν μειώνονται αρκετά γρήγορα ώστε να επιτευχθούν οι παγκόσμιοι στόχοι. Μετά από δύο δεκαετίες αξιοσημείωτων κερδών, η υποεπένδυση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και τα κενά στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού και του ασφαλούς τοκετού, παρεμποδίζουν την πρόοδο.

Οι περικοπές χρηματοδότησης το 2025 έχουν διαταράξει σοβαρά υπηρεσίες, όπως η μητρική φροντίδα, ο εμβολιασμός, η πρόληψη του HIV και η επιτήρηση ασθενειών. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο προειδοποίησε ότι αυτές οι περικοπές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 4-10 εκατομμύρια νέες μολύνσεις από τον HIV και 3 εκατομμύρια θανάτους έως το 2030. Παρά τις καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση, η παγκόσμια αντιμετώπιση του HIV απέκτησε νέα δυναμική με την έγκριση από τον ΠΟΥ της διετούς ενέσιμης λενακαπαβίρης για τη θεραπεία και την πρόληψη του HIV. Ο ΠΟΥ βοηθά τις χώρες να προσαρμοστούν στην κατάσταση υποστηρίζοντας την τοπική παραγωγή ποιοτικών φαρμάκων και διαγνωστικών, και συστήνοντας χαμηλού κόστους τεστ HIV.

Η εμβληματική εκστρατεία του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, «Υγιή ξεκινήματα, ελπιδοφόρο μέλλον », κάλεσε τις κυβερνήσεις και την υγειονομική κοινότητα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον τερματισμό των αποτρέψιμων μητρικών και νεογνικών θανάτων και να δώσουν προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη υγεία και ευημερία των γυναικών.

Οι γυναίκες και οι οικογένειες παντού χρειάζονται υψηλής ποιότητας φροντίδα που να τις υποστηρίζει σωματικά και συναισθηματικά, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη γέννηση. Τα συστήματα υγείας πρέπει να εξελιχθούν για να διαχειρίζονται τα πολλά προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την υγεία της μητέρας και του νεογνού. Αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο άμεσες μαιευτικές επιπλοκές, αλλά και ψυχικές παθήσεις, μη μεταδοτικές ασθένειες και οικογενειακό προγραμματισμό. Η εκστρατεία ζητά επενδύσεις που έχουν αποδειχθεί ότι αποδίδουν αποτελέσματα: κάθε 1 δολάριο ΗΠΑ που επενδύεται στην υγεία της μητέρας και του νεογνού εκτιμάται ότι αποφέρει 9-20 δολάρια ΗΠΑ.

4.Μείωση των καταστροφικών δαπανών υγείας

Από το 2000, οι περισσότερες χώρες – σε όλα τα επίπεδα εισοδήματος και τις περιοχές – έχουν σημειώσει πρόοδο στην επέκταση της κάλυψης των υπηρεσιών υγείας και στη μείωση των οικονομικών δυσκολιών που συνδέονται με το κόστος υγείας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΠΟΥ / Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2025. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω μεγάλων και εξαντλητικών ιδιωτικών πληρωμών υγείας μειώθηκε από 34% σε 26% μεταξύ 2000 και 2022.

Οι φτωχότεροι πληθυσμοί εξακολουθούν να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος, με 1,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους να ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή να έχουν ωθηθεί σε ακόμη μεγαλύτερη φτώχεια λόγω του δυσβάσταχτου κόστους υγείας. Ο ΠΟΥ ζητά δωρεάν βασική υγειονομική περίθαλψη για τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και σε ευάλωτες καταστάσεις, καθώς και αυξημένες δημόσιες επενδύσεις στα συστήματα υγείας και στη φροντίδα για χρόνιες ασθένειες, μειώνοντας τις άμεσες δαπάνες για φάρμακα και άλλα έξοδα.

Ο ΠΟΥ προβλέπει παγκόσμιο έλλειμμα 11,1 εκατομμυρίων εργαζομένων στον τομέα της υγείας έως το 2030. Ενώ το νοσηλευτικό εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί σε σχεδόν 30 εκατομμύρια παγκοσμίως, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των χωρών. Η ενίσχυση και η υποστήριξη του νοσηλευτικού εργατικού δυναμικού είναι το κλειδί για την επέκταση της πρόσβασης και της ποιότητας της φροντίδας σε πολλά περιβάλλοντα.

5.Δέσμευση για την αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών ασθενειών

Ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για την παγκόσμια υπεράσπιση των μη μεταδοτικών ασθενειών (ΜΜΝ) και της ψυχικής υγείας. Τα ΜΜΝ, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, των καρκίνων, του διαβήτη και των χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων, καθώς και των ψυχικών παθήσεων, αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου, ασθένειας και αναπηρίας. Πάνω από το 75% των θανάτων που δεν σχετίζονται με πανδημίες σχετίζονται με ΜΜΝ και την ψυχική υγεία, και ένα εκπληκτικό 86% των πρόωρων θανάτων συμβαίνει σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες του κόσμου υιοθέτησαν την ισχυρότερη πολιτική διακήρυξη μέχρι σήμερα για τις μη μεταδοτικές ασθένειες και την ψυχική υγεία. Η διακήρυξη θέτει ένα νέο όραμα που βασίζεται σε φιλόδοξους στόχους ταχείας υλοποίησης για το 2030: 150 εκατομμύρια λιγότεροι χρήστες καπνού, 150 εκατομμύρια περισσότερα άτομα με ελεγχόμενη υπέρταση και 150 εκατομμύρια περισσότερα με πρόσβαση σε φροντίδα ψυχικής υγείας.

Υπήρξαν πολλές ιστορίες επιτυχίας: Ο ΠΟΥ αναγνώρισε 4 χώρες - την Αυστρία, τη Νορβηγία, το Ομάν και τη Σιγκαπούρη - για τις προσπάθειές τους να εξαλείψουν τα βιομηχανικά trans λιπαρά από τα τρόφιμα. Σχεδόν 60 χώρες έχουν πλέον πολιτικές βέλτιστων πρακτικών για τα trans λιπαρά, καλύπτοντας το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού.

Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με παχυσαρκία, μια χρόνια, υποτροπιάζουσα ασθένεια που προκαλεί μη μεταδοτικά νοσήματα και επιδεινώνει τα αποτελέσματα των μολυσματικών ασθενειών. Για να αντιμετωπίσει αυτή τη σημαντική πρόκληση για την υγεία, ο ΠΟΥ δημοσίευσε τις πρώτες συστάσεις του σχετικά με τη χρήση θεραπειών με το γλυκαγόνο-παρόμοιο πεπτίδιο-1 (GLP-1) για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και την απώλεια βάρους.

Περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κόψει το κάπνισμα από το 2010 - μια μείωση 27% - χάρη στις προσπάθειες ελέγχου του καπνού σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Ωστόσο, ο καπνός εξακολουθεί να επηρεάζει έναν στους πέντε ενήλικες παγκοσμίως, προκαλώντας εκατομμύρια θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάθε χρόνο. Και το επιθετικό μάρκετινγκ ηλεκτρονικών τσιγάρων από την καπνοβιομηχανία σε νέους τροφοδοτεί ένα νέο κύμα εθισμού στη νικοτίνη που κινδυνεύει να υπονομεύσει δεκαετίες προόδου.

Η Σύμβαση-Πλαίσιο του ΠΟΥ για τον Έλεγχο του Καπνού - η οποία γιόρτασε την 20ή επέτειό της φέτος - είναι η πρώτη διεθνής συνθήκη που διαπραγματεύτηκε ο ΠΟΥ και πλέον καλύπτει περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω μέτρων που περιλαμβάνουν νόμους κατά του καπνίσματος, γραφικές προειδοποιήσεις για την υγεία και αυξήσεις φόρων.

Ο ΠΟΥ ηγείται της Πρωτοβουλίας 3 προς 35 του ΠΟΥ, μιας τολμηρής παγκόσμιας προσπάθειας που στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης τριών επιβλαβών προϊόντων - καπνού, αλκοόλ και ζαχαρούχων ποτών - μέσω αυξήσεων φόρων που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ σε δημόσια έσοδα έως το 2035.

6.Φροντίδα ψυχικής υγείας

Ο ΠΟΥ συνεχίζει να υποστηρίζει την ψυχική υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα. Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με ψυχικές παθήσεις, ωστόσο οι περισσότεροι δεν έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη. Η αυτοκτονία είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου μεταξύ των νέων. Ο ΠΟΥ προτρέπει για επενδύσεις σε υπηρεσίες, ενσωμάτωση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και μείωση του στιγματισμού, επεκτείνοντας την πρωτοβουλία του QualityRights παγκοσμίως.

Ένας στους πέντε ανθρώπους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ζει με κάποιο ψυχικό πρόβλημα - ωστόσο πολλοί από αυτούς δεν λαμβάνουν καθόλου φροντίδα. Με την υποστήριξη του ΠΟΥ, το 71% των χωρών διαθέτει έναν συντονισμένο μηχανισμό για να διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο ΠΟΥ υποστηρίζει ενεργά την ψυχική υγεία σε περισσότερες από 40 καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με την ανάπτυξη ενός καταλόγου 600 ειδικών και καθοδήγηση σχετικά με δράσεις προτεραιότητας για να διασφαλιστεί ότι η απαραίτητη φροντίδα φτάνει σε άτομα που την χρειάζονται περισσότερο.

7.Η επιστήμη δίνει απαντήσεις

Ο ΠΟΥ αξιοποιεί τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για τη βελτίωση της υγείας και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε νέες θεραπείες, διαγνωστικά και εμβόλια. Όταν διατυπώθηκαν ψευδείς ισχυρισμοί που συνέδεαν τα εμβόλια με τον αυτισμό, ο ΠΟΥ συγκάλεσε τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες εμβολίων στον κόσμο για να παράσχουν ανεξάρτητες, επιστημονικές συμβουλές. Τα ευρήματά τους επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού.

Το 2025, ο ΠΟΥ εξέδωσε τις πιο πρόσφατες, βασισμένες σε τεκμήρια, οδηγίες για την ενημέρωση της πρακτικής σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία της μηνιγγίτιδας, της αιμορραγίας μετά τον τοκετό, του διαβήτη κατά την εγκυμοσύνη, τη χρήση της φροντίδας της μητέρας καγκουρό για τη διάσωση πρόωρων βρεφών, τα φιλικά προς τα παιδιά φάρμακα κατά του καρκίνου και τα μέτρα για ασφαλή ακρόαση στα παιχνίδια. Τον Οκτώβριο, ο ΠΟΥ ξεκίνησε το Παγκόσμιο Φόρουμ Κλινικών Δοκιμών για την προώθηση της ηθικής και χωρίς αποκλεισμούς έρευνας.

Οι ταχέως εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και οι καινοτομίες στον τομέα της υγείας επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο παροχής, διαχείρισης και αξιολόγησης της υγειονομικής περίθαλψης. Ο ΠΟΥ προωθεί πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων και συγκεντρώνει κορυφαίους εμπειρογνώμονες για να συμβουλεύουν τις χώρες σχετικά με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για την υγεία.

Η κοινότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΠΟΥ αριθμεί πλέον 82 εκατομμύρια άτομα και ο ιστότοπός μας δέχεται περίπου ένα εκατομμύριο επισκέψεις την ημέρα. Ευχαριστούμε το κοινό μας που μοιράζεται και ενισχύει αξιόπιστη επιστήμη και συμβουλές δημόσιας υγείας που σώζουν ζωές.

Η Παγκόσμια Στρατηγική για την Παραδοσιακή Ιατρική 2025-2034, η οποία εγκρίθηκε στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, στοχεύει στη δημιουργία μιας ισχυρής βάσης τεκμηρίωσης για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των πρακτικών της παραδοσιακής ιατρικής για την ενσωμάτωσή τους στα συστήματα υγείας.

8.Δράση για το κλίμα & βελτίωση της αστικής υγείας

Περισσότεροι από 4,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι – περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού - ζουν σε αστικές περιοχές και αυτό το ποσοστό προβλέπεται να αυξηθεί σε σχεδόν 70% έως το 2050. Οι πόλεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι μη ασφαλείς μεταφορές, η κακή στέγαση και οι κλιματικοί κίνδυνοι. Σε έναν νέο οδηγό για τον σχεδιασμό αστικής υγείας, ο ΠΟΥ παρέχει πρακτικές οδηγίες στις κυβερνήσεις για μια πιο υγιεινή και βιώσιμη αστική διαβίωση.

Το Lancet Countdown 2025 προειδοποίησε ότι η αδράνεια για το κλίμα σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους, ζητώντας πολιτικές για το κλίμα με επίκεντρο την υγεία. Ο ΠΟΥ υποστηρίζει τον καθαρότερο αέρα, τα ανθεκτικά συστήματα υγείας και τις βιώσιμες λύσεις για την προστασία των ανθρώπων και του πλανήτη. Στην COP30 στη Βραζιλία, ο ΠΟΥ παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ζήτησε άμεση δράση για την προστασία της υγείας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται ταχέως.

Ο ΠΟΥ και η Βραζιλία δημοσίευσαν μια ιστορική έκθεση που δείχνει πώς η κλιματική αλλαγή έχει ήδη εντείνει μια παγκόσμια έκτακτη ανάγκη για την υγεία, με την ακραία ζέστη να προκαλεί πάνω από 540.000 θανάτους ετησίως και 1 στα 12 νοσοκομεία να κινδυνεύουν από κλείσιμο που σχετίζεται με το κλίμα.

9.Συμφωνία για την Πανδημία

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του 2025 ήταν η υιοθέτηση από τις χώρες της πρώτης Συμφωνίας για την Πανδημία. Η συμφωνία ενισχύει τη διεθνή συνεργασία και αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι συνεργαζόμενοι είμαστε ισχυρότεροι και ασφαλέστεροι. Προωθεί την πιο δίκαιη πρόσβαση σε εμβόλια, φάρμακα και διαγνωστικά μέσα. Ανοίγει επίσης το δρόμο για τη δημιουργία ενός συστήματος ανταλλαγής παθογόνων για τη βελτίωση της έρευνας και της ετοιμότητας, μια πρόταση που θα υποβληθεί στην Εβδομηκοστή Ένατη Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας τον Μάιο του 2026.

10.Σταματώντας τις κρίσεις πριν ξεκινήσουν

Ο Κόμβος του ΠΟΥ για Πανδημίες και Επιδημικές Πληροφορίες στο Βερολίνο συνεχίζει να προωθεί την καινοτομία για να βοηθήσει τις χώρες να προετοιμαστούν για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Το τελευταίο ορόσημό του είναι η κυκλοφορία μιας ενημερωμένης έκδοσης μιας πλατφόρμας που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση απειλών για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, του συστήματος Επιδημικής Πληροφόρησης από Ανοιχτές Πηγές.

Αυτό το σύστημα, που χρησιμοποιείται από περισσότερες από 110 χώρες και 30 οργανισμούς και δίκτυα, επιτρέπει στις ομάδες δημόσιας υγείας να εντοπίζουν γρήγορα νέες απειλές για την υγεία και να παρακολουθούν τα τρέχοντα γεγονότα, είτε συνδέονται με συγκρούσεις, κλιματική αλλαγή είτε με νέα ή επανεμφανιζόμενα παθογόνα. Το 2025, ο ΠΟΥ αξιολόγησε και επαλήθευσε περίπου 500 απειλές για την υγεία από 1,2 εκατομμύρια σήματα που εντοπίστηκαν. Ο ΠΟΥ συνεργάστηκε με χώρες για να ανταποκριθεί σε 450 από αυτά τα γεγονότα, αποτρέποντας την εξάπλωση ασθενειών και σώζοντας ζωές.

Για να προετοιμάσει καλύτερα τις χώρες για την αντιμετώπιση, ο ΠΟΥ συγκαλεί επιστήμονες, ερευνητές και τεχνικούς εμπειρογνώμονες για να επιταχύνει την ανάπτυξη τεστ, θεραπειών και εμβολίων. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το BioHub του ΠΟΥ, ένα σύστημα μέσω του οποίου οι χώρες μοιράζονται βιολογικό υλικό με δυνατότητα επιδημίας και πανδημίας για την προώθηση της έρευνας και την προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Φέτος, το BioHub πρόσθεσε τους ιούς MERS και Oropouche στη συλλογή του.

Ένα νέο Εθνικό Πλαίσιο Συναγερμού και Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Υγεία βοηθά τις χώρες να εντοπίζουν επιδημίες εντός 7 ημερών και να ολοκληρώνουν δράσεις έγκαιρης αντίδρασης εντός 14 ημερών.

Οι τροποποιήσεις του Διεθνούς Κανονισμού Υγείας τέθηκαν επίσης σε ισχύ φέτος και περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός νέου επιπέδου συναγερμού για «πανδημική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για την ενεργοποίηση ισχυρότερης συνεργασίας.

Ταχεία αντίδραση σε επιδημίες

Όταν η νόσος του ιού του Σουδάν εμφανίστηκε στην Ουγκάντα ​​τον Ιανουάριο του 2025, ο ΠΟΥ διευκόλυνε την έναρξη μιας κλινικής δοκιμής για ένα νέο υποψήφιο εμβόλιο εντός τεσσάρων ημερών - η ταχύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας. Ο ΠΟΥ υποστήριξε επίσης κυβερνήσεις και εταίρους για την αντιμετώπιση των επιδημιών της νόσου του ιού Marburg στην Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας και στην Αιθιοπία.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κήρυξε ξέσπασμα του ιού Έμπολα. Η ταχεία ανάπτυξη 112 εμπειρογνωμόνων και ομάδων άμεσης επέμβασης και περισσότερων από 150 τόνων ιατρικών εφοδίων και εξοπλισμού, καθώς και ο εμβολιασμός περισσότερων από 47.000 ατόμων, επέτρεψαν τον επιτυχή περιορισμό της επιδημίας εντός 6 εβδομάδων. Για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας, αναπτύχθηκε μια καινοτόμος μονάδα θεραπείας, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων και εταίρους, βελτιώνοντας σημαντικά τη φροντίδα των ασθενών.

Την επόμενη μέρα, 5 Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η έξαρση της Mpox δεν αποτελούσε πλέον έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ανησυχίας. Περισσότερες από 1,1 εκατομμύριο δόσεις εμβολίου διατέθηκαν για την προστασία ατόμων υψηλού κινδύνου σε 11 αφρικανικές χώρες, όπου αναφέρθηκε το 80% των παγκόσμιων λοιμώξεων από Mpox.

Η κλιματική αλλαγή, οι συγκρούσεις και η έλλειψη υποδομών για ασφαλές νερό και αποχέτευση συνεχίζουν να τροφοδοτούν τα κρούσματα χολέρας. Το 2025, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε 32 χώρες μολύνθηκαν και περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι πέθαναν από χολέρα, μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευτεί. Ο ΠΟΥ υποστήριξε τις χώρες στην παρακολούθηση, τη θεραπεία και την πρόληψη της νόσου, μεταξύ άλλων παρέχοντας βασικές ιατρικές προμήθειες και από του στόματος εμβόλια χολέρας μέσω του παγκόσμιου αποθέματος έκτακτης ανάγκης.

Η Διεθνής Συντονιστική Ομάδα για την Παροχή Εμβολίων ενέκρινε περισσότερες από 61 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης για τη χολέρα, τον Έμπολα, τον κίτρινο πυρετό και τη μηνιγγίτιδα σε 19 χώρες.

Το 2025, η γρίπη των πτηνών συνέχισε να εξαπλώνεται ευρέως μεταξύ των ζώων, θέτοντας πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Οι ιοί της γρίπης αλλάζουν γρήγορα και ένα νέο στέλεχος εποχικής γρίπης εξαπλώθηκε σε όλες τις χώρες από τα μέσα Αυγούστου. Ο ΠΟΥ διεξήγαγε τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου και συγκέντρωσε στοιχεία για να ενημερώσει τις συστάσεις του, όπως για τη σύνθεση των εμβολίων.

11.Παροχή φροντίδας σε έκτακτες καταστάσεις

Μέσω του ταμείου έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 29 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ αποδεσμεύτηκαν γρήγορα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε 30 χώρες φέτος.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 και παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για ανθρωπιστική βοήθεια, ο ΠΟΥ συνέχισε να παρέχει σωτήρια φροντίδα σε ανθρώπους σε ορισμένα από τα πιο δυσπρόσιτα και επικίνδυνα μέρη του κόσμου. Οι ομάδες επείγουσας ιατρικής βοήθειας που υποστηρίζονται από τον ΠΟΥ παρείχαν 1,6 εκατομμύρια συνεδρίες στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Σε απάντηση στους σεισμούς που έπληξαν τη Μιανμάρ, ο ΠΟΥ παρείχε 170 τόνους φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και σκηνών για την επέκταση της χωρητικότητας στα νοσοκομεία που είχαν κατακλυστεί από την εισροή ασθενών. Ο ΠΟΥ συντόνισε επίσης την ανάπτυξη περισσότερων από 20 ομάδων επείγουσας ιατρικής βοήθειας επί τόπου.

Η σύγκρουση κατέστρεψε τις υπηρεσίες υγείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Γάζα, την Αϊτή, τη Συρία, το Σουδάν και την Ουκρανία. Μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, έχουν αναφερθεί συνολικά 1283 επιθέσεις σε υγειονομική περίθαλψη - σε εγκαταστάσεις, προσωπικό, ασθενείς, προμήθειες και ασθενοφόρα - κατά τη διάρκεια του έτους, προκαλώντας 1980 θανάτους και 1163 τραυματισμούς μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των ασθενών.

Στη Γάζα, από την έναρξη της σύγκρουσης τον Οκτώβριο του 2023, ο ΠΟΥ έχει παραδώσει περισσότερους από 2.500 μετρικούς τόνους ιατρικών εφοδίων και 18 εκατομμύρια λίτρα καυσίμων σε νοσοκομεία, ασθενοφόρα και εταίρους στον τομέα της υγείας. Ο ΠΟΥ συντόνισε επίσης περισσότερους από 80 εταίρους του Health Cluster, οι οποίοι παρείχαν σχεδόν 15 εκατομμύρια ιατρικές συνεδρίες στη Γάζα. Ο Οργανισμός έδωσε προτεραιότητα στην αποκατάσταση κρίσιμων υπηρεσιών υγείας - την αποκατάσταση νοσοκομείων (διατηρώντας περίπου τα μισά από τα 36 νοσοκομεία τουλάχιστον εν μέρει λειτουργικά), την ανάπτυξη ομάδων έκτακτης ιατρικής βοήθειας και την υποστήριξη πάνω από 8.000 ιατρικών εκκενώσεων για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση σε 30 χώρες. Από τον Οκτώβριο του 2025, η εκεχειρία συνεχίζεται, αλλά οι ανάγκες στον τομέα της υγείας παραμένουν τεράστιες. Ο ΠΟΥ υποστηρίζει την ανασυγκρότηση και την ανάκαμψη του συστήματος υγείας, με 27 πρόσφατα επαναλειτουργούσες εγκαταστάσεις υγείας.